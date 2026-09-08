El 2026 nos ha dado demasiados romances juveniles para superarlos. Desde crushes imposibles y enemies to lovers hasta esos personajes que nos hicieron gritarle a la pantalla, estas series y películas ya tienen un lugar especial en nuestro corazón. Ha sido el año en que se han estrenado algunas de las adaptaciones literarias más esperadas, y si este año has vivido entre primeros amores, triángulos amorosos, hockey players imposibles y romances que empezaron como una amistad, estas son las películas y series juveniles que tienes que tener en tu radar.

Películas y series de amor juvenil que han marcado el 2026

Mensajes de voz para Isabelle

El hit de Netflix de este año. Se trata de una historia en la que te das cuenta de que tu primer amor no necesariamente tiene que ser una pareja sentimental, puede ser tu hermana. En Mensajes de voz para Isabelle, Jill utiliza mensajes de voz para hablar con su hermana menor fallecida y sobrellevar su ausencia más fácilmente, sin saber que una bonita casualidad se cruzará en su camino. El número de teléfono de su hermana termina perteneciendo a un apuesto y romántico chico, que comienza a escuchar sus confesiones y termina enamorándose de ella sin haberla visto. La película está protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson.

Boulevard

Basada en el best seller de la autora mexicana, Flor M. Salvador, la adaptación cinematográfica de Boulevard mantiene un tono de romance juvenil intenso que mezcla sentimientos, decisiones complicadas y personajes que todavía están intentando descubrir quiénes son y qué quieren de una relación. Los protagonistas son Hasley Weigel y Luke Howland, dos adolescentes que se conocen en la preparatoria y comienzan un vínculo que te mantendrá enganchada desde el minuto uno.

Gente que conocemos en vacaciones

Poppy y Alex son polos opuestos, pero llevan años viajando juntos: mientras que ella es espontánea, él es más controlador. Pero después de pasar tanto tiempo junto, aparece una pregunta específica: ¿y si hay algo más que una amistad entre ellos? La película está protagonizada por Emily Bader y Tom Blyth y es una adaptación de la novela de Emily Henry.

Off Campus

Si te gustan hockey boys, esta es la serie ideal para ti. Off Campus lleva a la pantalla el universo creado a partir de las novelas de Elle Kennedy y sigue a Hannah, una estudiante de música que no soporta el hockey, y Garrett, la estrella de hockey de Briar University. Pero polos opuestos se atraes, sobre todo de hacer un curioso trato: ella lo ayudará a mejorar sus calificaciones y él la ayudará a conquistar a su crush, sin saber que terminarán perdidamente enamorados el uno del otro.

Sunrise: El último amanecer

La autora de la saga After vuelve a la pantalla con otra adaptación de uno de sus best sellers: The Last Sunrise (El último amanecer), publicado en 2025. Se trata de una película cuya trama gira en torno a un drama romántico. Dirigida por Carlson Young y protagonizada por Maia Reficco, Fernando Lindez y Eva Longoria, la sinopsis de esta novela dice así: “Entre problemas de salud crónicos y una madre sobreprotectora, Oriah Pera, de veintidós años, siente que está atrapada esperando que su vida comience. Pero cuando el trabajo de su madre las lleva a Mallorca, sabe que este verano podría ser el inicio de su propia historia de madurez. En su primer pequeño acto de rebeldía, decide ir sola a la playa, donde conoce a un español irritantemente encantador.

Sterling Point

Si eres fan de los romances de verano con un extra de secretos familiares y un triángulo amoroso, Sterling Point llegó para alimentar tu obsesión. La serie se centra en a Annie Jacobson, una adolescente de 17 años que descubre que ha heredado una isla en Canadá junto con su hermano gemelo. Lo que empieza como una investigación sobre su familia termina convirtiéndose en un verano lleno de secretos, nuevas amistades y temas románticos.

Heartstopper Forever

Llegó el momento de despedirnos de una de nuestras parejas favoritas de Netflix. Heartstopper Forever retoma la historia de Nick y Charlie mientras su relación se profundiza y ambos se enfrentan a un nuevo problema: ¿qué pasará con su romance cuando se acabe la escuela?

Outer Banks — temporada 5

Los Pogues volvieron para su última aventura y, obviamente, el romance tenía que formar parte del caos. La quinta temporada de Outer Banks llegó como la temporada final de la serie, después de años de tesoros, persecuciones y traiciones. Esta serie te gustará si te gusta la combinación de acción, el misterio y el romance.

Love Me, Love Me

Si uno de tus clichés románticos favoritos son los triángulos amorosos, esta película te fascinará. June se muda a Milán después de la muerte de su hermano para comenzar de nuevo. Allí encuentra apoyo en Will, el alumno perfecto de su nueva escuela internacional. Pero después aparece James, el mejor de Will, provocando una inesperada rivalidad que se centra en el mismo objetivo: conquistar a June.

Heated Rivalry

Heated Rivalry es una serie de televisión de romance deportivo que sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov, dos estrellas profesionales del hockey que mantienen una feroz rivalidad en la pista mientras comienzan una relación secreta. Si te gusta el cliché enemies to lovers y las historias llenas de tensión, esta trama te encantará.