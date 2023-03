Top 6 de películas no eróticas con escenas de autoplacer

1

Sí, hablamos de la famosa escena del durazno. Elio utiliza esta fruta para satisfacer su curiosidad y deseo sexual, así que comienza a palpar un durazno hasta que termina dándose una satisfactoria sesión de autoplacer.

«La escena del durazno es muy esencial», dijo el escritor a TIFF Originals. «En parte porque es tan impactante, pero al mismo tiempo porque es el momento más íntimo entre los dos hombres», dijo André Aciman, autor de Call Me By Your Name.