Tonos y diseños de uñas que dominarán esta temporada de otoño 2025

Con la inminente llegada del otoño, también llegan nuevos tonos y diseños de uñas que marcan el inicio de la temporada y cambio de vibra. Este 2025, las tendencias en manicure se enfocan en colores cálidos y profundos, acabados sofisticados y toques divertidos que elevan cualquier look. Si estás pensando en renovar tu estilo, aquí te contamos cuáles son los tonos y diseños de uñas que dominarán este otoño 2025 y que no te pueden faltar.
Los mejores tonos y diseños de manicure para otoño 2025
Verde bosque:
El verde bosque es el color estrella de la temporada. Sobrio y elegante, es ideal para quienes buscan un color versátil que combine con prendas neutras y looks minimalistas. Lo mejor de todo es que este tono estiliza las manos y da un aire sofisticado que lo convierte en un básico del otoño.
Café mocha mousse:
El color del año no podía quedar fuera de los must have de otoño. Su acabado cálido lo convierte en la opción perfecta para estilizar las manos y complementar a la perfección looks en tonos beige o negro.
Naranja quemado:
El naranja no solo es un color que es inerte al otoño, también ganó una gran popularidad en los últimos días gracias al nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Entonces qué mejor manera de capturar la esencia del otoño que con un color cálido, vibrante y lleno de energía que nos invita a empezar con todo esta nueva era.
Diseños con acabado cromado:
El acabado cromado es una tendencia que no se va a ir, y este otoño se reinventa en tonos metálicos que elevan cualquier manicure. Desde plateados hasta dorados suaves, el cromado aporta un efecto futurista que se adapta tanto a looks de noche como de día.
Polka dot:
El patrón que marcó tendencia en los años 50 y 60 regresa con fuerza para darnos esa vibra divertida y retro. Ya sea que los uses en una base nude o de color, es perfecto para darle un toque juguetón a tu manicure otoñal. Incluso la versión glazed donut que popularizó Hailey Bieber puede ser justo lo que estás buscando para un acabado elegante y versátil.
El otoño 2025 no solo trae de regreso el pumpkin spice latte, también la mezcla perfecta entre tonos profundos, sofisticados y diseños creativos que transforman el manicure en un accesorio clave del look.