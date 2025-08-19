Suscríbete
Tonos y diseños de uñas que dominarán esta temporada de otoño 2025

Descubre los tonos y diseños de uñas que serán tendencia en otoño 2025 y te harán lucir increíble

August 19, 2025 • 
María Dávalos
Tonos-diseños-de-uñas.jpg

Los mejores tonos y diseños de uñas para otoño 2025

Getty Images

Con la inminente llegada del otoño, también llegan nuevos tonos y diseños de uñas que marcan el inicio de la temporada y cambio de vibra. Este 2025, las tendencias en manicure se enfocan en colores cálidos y profundos, acabados sofisticados y toques divertidos que elevan cualquier look. Si estás pensando en renovar tu estilo, aquí te contamos cuáles son los tonos y diseños de uñas que dominarán este otoño 2025 y que no te pueden faltar.

Los mejores tonos y diseños de manicure para otoño 2025

Verde bosque:

uñas-verde-bosque.jpg

Pinterest

El verde bosque es el color estrella de la temporada. Sobrio y elegante, es ideal para quienes buscan un color versátil que combine con prendas neutras y looks minimalistas. Lo mejor de todo es que este tono estiliza las manos y da un aire sofisticado que lo convierte en un básico del otoño.

Café mocha mousse:

mocha-mousse-uñas.jpg

Pinterest

El color del año no podía quedar fuera de los must have de otoño. Su acabado cálido lo convierte en la opción perfecta para estilizar las manos y complementar a la perfección looks en tonos beige o negro.

Naranja quemado:

naranja-quemado-uñas.jpg

Pinterest

El naranja no solo es un color que es inerte al otoño, también ganó una gran popularidad en los últimos días gracias al nuevo álbum de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Entonces qué mejor manera de capturar la esencia del otoño que con un color cálido, vibrante y lleno de energía que nos invita a empezar con todo esta nueva era.

Diseños con acabado cromado:

El acabado cromado es una tendencia que no se va a ir, y este otoño se reinventa en tonos metálicos que elevan cualquier manicure. Desde plateados hasta dorados suaves, el cromado aporta un efecto futurista que se adapta tanto a looks de noche como de día.

Polka dot:

El patrón que marcó tendencia en los años 50 y 60 regresa con fuerza para darnos esa vibra divertida y retro. Ya sea que los uses en una base nude o de color, es perfecto para darle un toque juguetón a tu manicure otoñal. Incluso la versión glazed donut que popularizó Hailey Bieber puede ser justo lo que estás buscando para un acabado elegante y versátil.

El otoño 2025 no solo trae de regreso el pumpkin spice latte, también la mezcla perfecta entre tonos profundos, sofisticados y diseños creativos que transforman el manicure en un accesorio clave del look.

María Dávalos
María Dávalos
