El color que vas a necesitar para el manicure perfecto de otoño

Con el otoño a la vuelta de la esquina, es normal que empecemos a pensar en qué necesitamos para armar nuestros looks más top para una de las temporadas más lindas del año. Desde botas a jeans que complementen nuestra silueta, es importante tener claro qué queremos evocar con cada atuendo.

Es por eso que hasta el más mínimo detalle entra en juego, por lo que no es de sorprender que el manicure pase de ser una parte más del look a ser protagonista. Si a ti, como a nosotras, te encanta tener tus uñas impecables y que sean el broche de oro de cualquier outfit, llegaste al lugar correcto porque aquí te vamos a decir cuál color de esmalte será tu mejor aliado esta temporada.

Verde bosque como protagonista de este otoño 2025

Yo sé que al pensar en otoño lo más común es que nos vengan a la mente colores como el terracota, naranja en tonos calabaza e incluso el color vino, pero este año, el verde bosque llegó para destronar estos colores que evocan calidez y dar paso a una vibra de serenidad.

Aunque a simple vista parezca un color difícil de combinar con muchas prendas, lo bueno de este tono es lo versátil que puede ser en cuanto a diseños. Ya sea que lo tuyo sea el minimalismo o te encante un diseño más creativo, el verde bosque en tus uñas llega a sumar actitud a cada uno de tus outfits. Si sigues sin quedar completamente convencida, aquí te dejamos algunas opciones de diseños de uñas bonitos y sencillos en color verde bosque que simplemente te encantarán.

Verde bosque monocromático

Si tu estilo de uñas favorito es el almendrado, este color no solo se ve espectacular, también estiliza tu mano. Por otro lado, si quieres subirte a la tendencia de uñas de princesa, el verde bosque es el ideal para un look muy elegante.

Ojo de gato

Uno de los diseños que no solo es muy lindo, sino que también se acopla muy bien a distintas ocasiones, es el ojo de gato. Ya que con una base de color como el verde bosque y ese toque brillante característico del diseño, terminas con un manicure muy estilizado.

Verde bosque metálico

Una tendencia que ha ganado mucha popularidad este año son los diseños en estilo cromado o metálico, lo que le da un toque moderno a diseños minimalistas. En el caso del verde bosque, nos puede dar un tono como escarabajo que se ve divino para esta temporada.

Sea cual sea el diseño que elijas, el verde bosque llegó para darte ese toque elegante y sereno que puede complementar y elevar cualquier atuendo. Como consejo adicional, este color empata muy bien con joyería dorada.