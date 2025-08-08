Jeans que complementarán tu closet en cualquier momento

Sabemos que los pantalones de mezclilla son parte fundamental de nuestra vestimenta en el día a día no solo por su comodidad sino también por la versatilidad que ofrecen según su corte y estilo. Si buscas desarrollar tu armario cápsula, será fundamental tomar en cuenta esta prenda ya que funcionará como una base o complemento de muchos looks.

¿Qué los diferencia?

Aunque varían los cortes, las características que prevalecen dentro de estos jeans también son los colores y diseños simples. Esto permite que sean combinables sin importar la época del año. Al ser una prenda en la que no queremos invertir tan seguido es mejor optar por telas duraderas y sin rasgaduras para garantizar mayor resistencia.

Guía de cortes para elegir el ideal

- Rectos:

Estos van desde la cadera hasta el tobillo de manera recta y pueden ser de tiro medio o alto. Al caer de forma natural permite que no se peguen ni se abran en exceso. Estos son los más versátiles, son perfectos para quienes tienen un estilo natural o clásico.

Pinterest

- Mom jeans:

Se caracterizan por ser de tiro alto, más amplios en la cadera y los muslos y estar inspirados en lo retro. Ofrecen comodidad al marcar la cintura pero dando volumen en la parte inferior. Son un buen complemento para jugar con las dimensiones de nuestro cuerpo.

Pinterest

- Bootcut:

Ligeramente apegado a la estructura de los jeans de los setentas, este corte es un poco más ajustado en la parte superior pero con un ligera apertura desde la rodilla hasta el tobillo. Es como si se desvanecieran a lo largo de nuestras piernas. Crean cierto equilibrio ya que alargan visualmente. Favorecen a cuerpos con curvas o figuras tipo reloj de arena.

Pinterest

- Slim jeans:

Son un intermedio entre los rectos y los skinny al ser ligeramente más ajustados en los muslos y las pantorrillas. Estiliza la silueta natural del cuerpo sin perder la comodidad. Ofrecen una imagen moderna y pulida sin caer en algo muy entallado.

Pinterest

Resistirán las modas

Lo importante es encontrar aquello que resalte nuestra figura y se adapte a nuestro estilo. La velocidad en la que avanzan las tendencias no permite que nos fijemos en lo duradero así que en esta búsqueda por acrecentar - o bien - iniciar con nuestro armario cápsula es imprescindible optar por jeans neutros que nos acompañen por años