Desde hace siglos, los lunares han despertado curiosidad, la genética y otros factores pueden explicar por qué aparecen en determinadas zonas de la piel, pero, más allá de la ciencia, también existe una mirada espiritual que les atribuye significados mucho más profundos relacionados con nuestra personalidad, la forma en que vivimos el amor o incluso la influencia que pueden tener en nuestra fortuna y riqueza.

Si tienes un lunar en los labios o cerca de ellos, algunas tradiciones de lectura del rostro consideran que podría estar relacionado con la manera en que expresas tus emociones y te relacionas con otras personas.

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¿Qué significan los lunares en los labios?

De acuerdo con algunas tradiciones espirituales, los labios están asociados con el placer, la sensualidad, la comunicación y nuestra capacidad de disfrutar los pequeños placeres de la vida, y un lunar en los labios o cerca de la boca, puede dar un significado aún más profundo.

Se dice que los lunares en los labios se relacionan con vidas pasadas marcadas por grandes amores, con personas que son muy sensuales y magnéticas, además de ser intensas emocionalmente, con quienes se pueden vivir amores que no se olvidan.

Esto podría estar relacionado con el hecho de que a las personas con lunares en los labios, también se les atribuyen características como grandes comunicadores, persuasivos y con la capacidad de manifestar sus deseos más profundos.

Los lunares en los labios y la riqueza

Algunas creencias también los vinculan con la energía del Sol y la Luna, así como con el éxito, la abundancia y la buena fortuna, especialmente cuando aparecen varios alrededor de la boca.

Esto se debe a que también se les atribuye un carácter alegre, noble y bueno, pero con ambiciones muy claras que les permitan mejorar su vida personal y profesional.

¿Tienes un lunar en los labios? Conoce el romántico significado de tener lunares cerca de la boca Getty Images

¿Qué significan los lunares arriba del labio?

Según algunas interpretaciones espirituales, un lunar sobre el labio superior simboliza seguridad, ambición y determinación, pero también se relaciona con el gusto por los placeres de la vida, así como con una personalidad apasionada y atractiva en el amor.

¿Qué significan los lunares debajo del labio?

Por otra parte, un lunar debajo del labio se relaciona con creatividad, sensibilidad y determinación, pero también simboliza imaginación, capacidad para expresar ideas, perseverancia y fortaleza para superar obstáculos.

¿Qué significan los lunares en la comisura de la boca?

Los lunares cerca de las comisuras de los labios simbolizan facilidad para comunicarse, sociabilidad y carisma, además, también se relacionan con personas extrovertidas, persuasivas y que disfrutan de la compañía, las reuniones y los momentos de diversión.