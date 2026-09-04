Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

¿Qué pasa si dejas de usar ropa interior? Estos son los efectos que puede tener tu cuerpo

Dejar de usar ropa interior puede parecer una decisión sencilla, pero este cambio puede tener diferentes efectos en tu cuerpo.

Septiembre 04, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué pasa si dejas de usar ropa interior? Estos son los efectos que puede tener tu cuerpo

¿Qué pasa si dejas de usar ropa interior? Estos son los efectos que puede tener tu cuerpo

Getty Images

La mayoría de las personas usa ropa interior, pero dejar de hacerlo puede tener algunos efectos en la salud, la comodidad y la sensación corporal, y es que para algunas representa una especie de liberación y comodidad, otras pueden experimentar irritación o molestias en la zona íntima.

Lo cierto es que no hay una regla que obligue a las personas a usar ropa interior, la decisión siempre será personal; sin embargo, vale la pena observar los diferentes escenarios para saber realmente qué ocurre cuando dejas de usar ropa interior.

Te podría interesar: Mito vs Realidad: ¿Dormir con brasier causa cáncer o flacidez?

¿Qué pasa si dejas de usar ropa interior?

La doctora Donnica Moor que es especialista en salud íntima y sexual femenina, ha revelado cuáles son las ventajas y desventajas de dejar de usar ropa interior, y sus conclusiones te van a sorprender.

Mejora la circulación sanguínea

La ropa interior demasiado ajustada puede ejercer presión sobre los nervios y afectar la circulación, provocando hormigueo, entumecimiento o molestias en los muslos, y en casos extremos, puede relacionarse con la meralgia parestésica.

Disminuye la neuralgia

El elástico de la ropa interior puede ejercer presión excesiva en la cintura y el vientre, causando molestias y, en algunos casos, comprimiendo estructuras cercanas a los nervios que recorren la zona lumbar y las piernas. Dejar de usarla puede ayudar a reducir esa presión y la incomodidad asociada.

Menor irritación en la piel

Los tejidos, tintes y químicos presentes en la ropa interior pueden irritar la piel de la zona íntima, además, el contacto y la fricción constante con la tela pueden aumentar las molestias.

Cómo hacer tus actividades sin ropa interior

¿Qué pasa si dejas de usar ropa interior?

Getty Images

Puedes dormir mejor

Dormir sin ropa interior puede ayudar a mantener el cuerpo más fresco durante la noche, lo que podría favorecer la relajación y facilitar el inicio del sueño.

Disminuyen las infecciones urinarias

La ropa interior de ciertos tejidos puede retener humedad y favorecer la proliferación de bacterias, por ello, optar por prendas transpirables, como las de algodón, o dormir sin ropa interior puede ayudar a mantener la zona más seca y ventilada, lo que ayuda a evitar las infecciones urinarias que afecta más a las mujeres.

Menos infecciones vaginales

La ropa interior demasiado ajustada y poco transpirable puede retener humedad y calor en la zona íntima, creando un ambiente favorable para la proliferación de hongos y aumentando el riesgo de infecciones vaginales como la candidiasis.

Te puedes sentir incómoda y sufrir irritaciones

Algunas prendas pueden causar rozaduras e irritación al usarse sin ropa interior, especialmente por las costuras y el contacto directo con la piel, y si las prendas son ajustadas, el riesgo es aún mayor.

Para algunas mujeres es común practicar deporte sin ropa interior, pues evitan que las costuras se marquen en las mallas deportivas; sin embargo, también están expuestas a rozaduras e incluso pequeños cortes, debido al movimiento y la fricción que se ejercen con el movimiento constante.

¿Es bueno o malo dejar de usar ropa interior?

En conclusión, dejar de usar ropa interior es una decisión personal y no necesariamente perjudica la salud, aunque tampoco tiene beneficios extraordinarios, pues lo importante es mantener una buena higiene, usar ropa limpia y evitar prendas muy ajustadas.

Si aparecen molestias o síntomas inusuales, lo recomendable es consultar a un profesional de la salud.

Te podría interesar...
mujer sentada en sillón con dolor o cólico
Amor y Sexo
Mito vs. Realidad: ¿Tener relaciones alivia el dolor de los cólicos?
Marzo 20, 2026
 · 
Scarlet Valencia
incomoda
Amor y Sexo
¿Es normal sentir dolor durante los encuentros íntimos?
Marzo 02, 2025
 · 
María Dávalos
Vida sexual
Amor y Sexo
¿Realmente se puede tener una vida íntima plena sin p3netración?
Marzo 02, 2025
 · 
María Dávalos
llorar
Amor y Sexo
¿Es malo llorar durante un encuentro íntimo?
Marzo 01, 2025
 · 
María Dávalos
Entrena-tus-orgasmos.jpg
Wellness
Entrena tus orgasmos
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan
¿Por qué no puedes llegar al orgasmo?
Amor y Sexo
¿Por qué no puedes llegar al orgasmo?
Julio 30, 2015
 · 
Cosmopolitan

ropa interior salud femenina
Melisa Velázquez
Te sugerimos
mounjaro-ozempic-cual-tiene-mayor-efecto-rebote.jpg
Wellness
Ozempic o Mounjaro: ¿cuál tiene más efecto rebote al dejarlo?
Septiembre 04, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cuantos-kilos-puedes-bajar-el-primer-mes-con-ozempic-y-mounjaro.jpg
Wellness
¿Cuánto peso se puede perder con Ozempic o Mounjaro en un mes?
Septiembre 02, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
que-es-mejor-para-bajar-de-peso-ozempic-o-mounjaro.jpg
Wellness
¿Qué es mejor para bajar de peso: Ozempic o Mounjaro?
Agosto 27, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cuanto-tarda-ozempic-en-hacer-efecto.jpg
Wellness
¿Cuánto tiempo tarda Ozempic en empezar a hacer efecto?
Agosto 24, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja