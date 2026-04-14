Mito vs Realidad: ¿Dormir con brasier causa cáncer o flacidez?

Hay dos tipos de mujeres en este mundo: las que sienten que se liberan de una prisión al quitarse el brasier para dormir y las que sienten que todo se va a “caer” si no lo usan 24/7. Pero entre los mitos de tía de que causa cáncer y la obsesión por la firmeza eterna, ¿qué dice realmente la ciencia? Es hora de dejar de adivinar y escuchar a los que saben, porque tu comodidad (y tu salud) no deberían basarse en leyendas urbanas de internet.

Empecemos por lo más importante: NO existe evidencia científica que relacione el uso del brasier (dormida o despierta) con el cáncer de mama. La Sociedad Americana del Cáncer ha desmentido repetidamente que el sostén bloquee el drenaje linfático de forma que cause tumores. El cáncer es una cuestión genética y de estilo de vida, no de lencería.

La Sociedad Americana del Cáncer ha desmentido repetidamente que el sostén bloquee el drenaje linfático de forma que cause tumores. Getty Images

Ahora, sobre la flacidez: la Dra. Amber Guth, cirujana de mama en la Universidad de Nueva York, explica que la caída de los senos (ptosis) se debe al estiramiento de los Ligamentos de Cooper por la gravedad, el paso del tiempo, el tabaquismo y los cambios de peso. Dormir con brasier no va a evitar que la gravedad haga su trabajo a largo plazo. De hecho, algunos estudios sugieren que dejar que los músculos pectorales trabajen sin soporte puede ayudar a fortalecer los tejidos naturales. La única excepción es si tienes mucho busto y te sientes más cómoda con un top deportivo sin varillas para evitar el dolor por movimiento nocturno. En resumen: úsalo si te gusta, quítatelo si te estorba, pero hazlo por comodidad, no por miedo.

Dato Cosmo

El uso de brasier con varillas para dormir puede causar irritación cutánea o quistes sebáceos por la presión constante. Si decides dormir con soporte, opta siempre por telas transpirables y sin metales. Libérate de los mitos y escucha lo que te hace sentir bien a ti.