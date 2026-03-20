Mito vs. Realidad: ¿Tener relaciones alivia el dolor de los cólicos?

Esos días del mes pueden ser una pesadilla de bolsas de agua caliente y pastillas. Pero, ¿qué tal si el remedio estuviera a un clic, en tu cama o en tu celular y no en la farmacia? Sí, el sexo durante el periodo puede sonar “sucio” para algunas, pero para tu útero es una bendición.

El ibuprofeno natural de tu cuerpo

La ginecóloga Dra. Alyssa Dweck explica que el orgasmo produce una serie de contracciones y liberaciones químicas que actúan directamente sobre el dolor.

Relajación uterina. Durante el orgasmo, el útero se contrae y luego se relaja profundamente. Esta relajación ayuda a aliviar la tensión de los calambres menstruales.

Bloqueo del dolor. El clímax libera endorfinas y oxitocina, que actúan como analgésicos naturales, elevando tu umbral del dolor por varias horas.

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Flujo rápido. El sexo puede ayudar a que el revestimiento uterino se desprenda más rápido, lo que podría acortar la duración de tu periodo.

Sensibilidad extra. Gracias a la inflamación pélvica natural del ciclo, muchas mujeres están mucho más sensibles y alcanzan orgasmos más intensos durante estos días.

Pon una toalla oscura, relájate y olvídate del dolor. Tu cuerpo tiene su propia farmacia interna, ¡úsala a tu favor!