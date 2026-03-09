Suscríbete
Orgasmo dormida: Por qué ocurre y qué significa según la ciencia

¿Te has despertado con un clímax? Te explicamos qué es el sleepgasm, por qué las mujeres lo experimentan y qué dice de tu salud sexual

Marzo 09, 2026 • 
Scarlet Valencia
orgasmo vaginal

Getty Images

El orgasmo dormida, científicamente conocido como emisión nocturna o sleepgasm, es un clímax espontáneo que ocurre durante la fase de sueño REM. Se produce debido al aumento del flujo sanguíneo en los órganos pélvicos y a la liberación de dopamina, o sea, el sistema de recompensa en el cerebro, permitiendo que el cuerpo llegue al punto de satisfacción sin necesidad de estimulación física consciente.

El subconsciente al servicio del placer

De acuerdo con la Dra. Nan Wise, neurocientífica cognitiva, el orgasmo nocturno es una prueba de que el placer reside principalmente en el cerebro. Durante el sueño, las inhibiciones conscientes, el estrés laboral y las inseguridades corporales desaparecen. Al estar en modo relax, tu subconsciente “se suelta” y empieza a procesar tus deseos más profundos. Si a eso le sumas que, de forma natural, tu zona íntima recibe más flujo de sangre mientras descansas, el resultado es una respuesta física real.

El glow up más natural

mujer glow al despertar orgasmo femenino

Getty Images

Tener estos orgasmos nocturnos no solo es un “regalito"; psicológicamente actúan como un reset emocional. Al liberar oxitocina y dopamina durante el sueño, tu cerebro reduce la hormona del estrés de manera mucho más profunda que con un sueño normal. Esto explica por qué, después de un momento así, te sientes con más confianza, más radiante y, curiosamente, con una actitud mucho más empoderada frente al espejo.

¿Se puede “entrenar” para tenerlos?

Los expertos sugieren que cultivar una vida de fantasía activa durante el día y practicar el autoplacer consciente antes de dormir prepara el terreno. Al decirle a tu cerebro que el placer es una prioridad, él se encarga de seguir la fiesta mientras tú descansas.

Los orgasmos dormida son la prueba de que tu capacidad de gozar no tiene límites ni horarios. No es un mito, es tu cuerpo celebrando su propia energía sexual sin filtros ni tabúes.

