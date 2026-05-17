La posición en la que los hombres más se enamoran, según psicología

Sí, existe una respuesta a esto. No es la respuesta más obvia, no tiene nada de acrobático y probablemente ya la conoces. Lo interesante es por qué funciona, y la psicología tiene bastante que decir al respecto.

El contacto visual lo cambia todo

Un estudio publicado en el Journal of Research in Personality encontró que el contacto visual sostenido por al menos dos minutos entre dos personas que no se conocían generó sentimientos significativamente más intensos de amor apasionado y conexión entre ellos. No era solo atracción. Era algo más profundo, más parecido al enamoramiento.

El mecanismo detrás de esto tiene que ver con la feniletilamina, un compuesto químico asociado al estado de enamorarse que el cuerpo libera precisamente durante el contacto visual intenso. O sea, mirarse a los ojos durante la intimidad no es solo romántico, es literalmente química.

¿Y cuál es la posición?

Cualquier posición cara a cara, siendo la más común el misionero. No porque sea “la más básica” sino porque permite algo que pocas otras posiciones hacen posible de manera natural: contacto visual directo, cuerpos completamente alineados, y la posibilidad de besarse, tocarse la cara y estar literalmente frente a frente.

La terapeuta sexual Laura Caruso, citada por la plataforma Paired, lo explica muy bien: “el contacto visual durante el sexo puede sentirse increíblemente vulnerable, pero esa vulnerabilidad es exactamente la puerta hacia una intimidad emocional más profunda.” Y los hombres no son la excepción a eso, aunque a veces lo parezca.

¿Por qué esta posición hace que ellos se conecten más?

Investigadores de la Universidad de Rochester que estudiaron el rol del tacto y la mirada en el vínculo romántico encontraron que la vulnerabilidad compartida durante la intimidad fortalece el apego emocional en ambas personas. Cuando dos personas se miran durante el sexo, se están mostrando mutuamente algo que no muestran a nadie más. Eso crea un vínculo que trasciende el momento físico.

Para los hombres, hay un elemento adicional interesante: a diferencia de posiciones donde él no puede ver la cara de su pareja, las posiciones cara a cara le dan acceso a sus expresiones en tiempo real. Y estudios sobre lenguaje no verbal indican que ver el placer de otra persona activa en el observador respuestas de apego y conexión emocional. Dicho en términos más simples: verla disfrutar hace que él sienta más.

El detalle que multiplica el efecto

No es solo estar cara a cara. Es sostener la mirada. La diferencia entre tener los ojos abiertos y genuinamente mirar a la otra persona es enorme. La sexóloga Vanessa Martin señala que muchas personas evitan el contacto visual durante el sexo por exactamente la misma razón que lo hace poderoso: se sienten muy expuestas. Pero esa exposición mutua es precisamente lo que construye el vínculo.

La posición más básica del mundo puede ser la más poderosa emocionalmente. No porque sea cómoda o familiar, sino porque es la que menos lugar le deja a la distracción y más espacio le da a la conexión real.

