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Amor y Sexo

Cómo activar la “hormona del amor” y sentirte más conectada con tu pareja

La hormona del amor no solo está relacionada con el romance, sino también con la construcción de relaciones más sanas y estables, y así puedes activarla en pareja.

Mayo 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
Cómo activar la “hormona del amor” y sentirte más conectada con tu pareja

Cómo activar la “hormona del amor” y sentirte más conectada con tu pareja

Getty Images

El amor no es solo un sentimiento; detrás de esa atracción, conexión y sensación de felicidad que surge al estar con la persona que te gusta también interviene la química del cuerpo, y gran parte de esas emociones está relacionada con la oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del amor”.

Lo que muy pocos saben es que la oxitocina ayuda a fortalecer los vínculos, a generar confianza y aumentar la conexión emocional en pareja, y lo mejor de todo, es que se puede activar y estimular para mejorar la relación.

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¿Qué es la oxitocina y para qué sirve?

La oxitocina es una hormona y neuropéptido que, además de intervenir en el parto y la lactancia, también influye en la confianza, la reducción del estrés y la formación de vínculos afectivos, de ahí que se le conozca popularmente como la hormona del amor.

Al activarse de una forma correcta, esta hormona ayuda a fortalecer la conexión emocional y puede intensificar el amor romántico, aunque la ciencia aún continúa investigando todos sus efectos en el organismo.

Cómo activar la “hormona del amor” y sentirte más conectada con tu pareja

Cómo activar la “hormona del amor” y sentirte más conectada con tu pareja

Getty Images

¿Cómo se activa la hormona del amor?

De acuerdo con expertos, la oxitocina se produce de forma natural en el hipotálamo y se libera al torrente sanguíneo mediante la glándula pituitaria, y aunque suele relacionarse con el parto, cualquier persona puede generarla a través de momentos de conexión social, contacto físico, placer y bienestar, por lo que pequeñas acciones cotidianas pueden estimular su producción.

A través del contacto físico como los abrazos y los besos, se puede estimular su producción, pero también con pequeños detalles como una conversación, una sonrisa, un mensaje o un detalle, puede hacer que se active constantemente para mejorar la relación.

Más allá de los grandes gestos, son las acciones pequeñas y constantes las que ayudan a activar la hormona del amor, para fortalecer la intimidad y generar una sensación real de cercanía emocional.

¿Qué puede bloquear la producción de oxitocina?

Cuando una persona vive constantemente bajo presión o ansiedad, el organismo produce más cortisol, hormona que puede interferir con la conexión emocional, porque bloquea a la hormona del amor.

Crear espacios tranquilos, desconectarse del celular y dedicar tiempo de calidad a la pareja puede marcar una gran diferencia.

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