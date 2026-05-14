Cómo activar la “hormona del amor” y sentirte más conectada con tu pareja

El amor no es solo un sentimiento; detrás de esa atracción, conexión y sensación de felicidad que surge al estar con la persona que te gusta también interviene la química del cuerpo, y gran parte de esas emociones está relacionada con la oxitocina, conocida popularmente como la “hormona del amor”.
Lo que muy pocos saben es que la oxitocina ayuda a fortalecer los vínculos, a generar confianza y aumentar la conexión emocional en pareja, y lo mejor de todo, es que se puede activar y estimular para mejorar la relación.
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¿Qué es la oxitocina y para qué sirve?
La oxitocina es una hormona y neuropéptido que, además de intervenir en el parto y la lactancia, también influye en la confianza, la reducción del estrés y la formación de vínculos afectivos, de ahí que se le conozca popularmente como la hormona del amor.
Al activarse de una forma correcta, esta hormona ayuda a fortalecer la conexión emocional y puede intensificar el amor romántico, aunque la ciencia aún continúa investigando todos sus efectos en el organismo.
¿Cómo se activa la hormona del amor?
De acuerdo con expertos, la oxitocina se produce de forma natural en el hipotálamo y se libera al torrente sanguíneo mediante la glándula pituitaria, y aunque suele relacionarse con el parto, cualquier persona puede generarla a través de momentos de conexión social, contacto físico, placer y bienestar, por lo que pequeñas acciones cotidianas pueden estimular su producción.
A través del contacto físico como los abrazos y los besos, se puede estimular su producción, pero también con pequeños detalles como una conversación, una sonrisa, un mensaje o un detalle, puede hacer que se active constantemente para mejorar la relación.
Más allá de los grandes gestos, son las acciones pequeñas y constantes las que ayudan a activar la hormona del amor, para fortalecer la intimidad y generar una sensación real de cercanía emocional.
¿Qué puede bloquear la producción de oxitocina?
Cuando una persona vive constantemente bajo presión o ansiedad, el organismo produce más cortisol, hormona que puede interferir con la conexión emocional, porque bloquea a la hormona del amor.
Crear espacios tranquilos, desconectarse del celular y dedicar tiempo de calidad a la pareja puede marcar una gran diferencia.