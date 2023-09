¿De qué trata La probabilidad estadística del amor a primera vista y por qué es un grito a la magia del destino?

Este 15 de septiembre llegan a la plataforma de Netflix Haley Lu Richardson y Ben Hardy en el esperado estreno de La probabilidad estadística del amor a primera vista, una comedia romántica que no solo te hará creer —como bien lo dice el título del filme— en el amor a primera vista, sino también en los curiosos planes del destino. ¿Por qué ver este proyecto cinematográfico basado en la novela homónima de Jennifer E. Smith? Es simple: porque te hará creer en el destino.

En la trama, dos extraños se enamoran durante un vuelo a Londres, pero se pierden el rastro. ¿Podrá el amor ganarle al destino?

3 Razones por las que La probabilidad estadística del amor a primera vista te hará creer en el destino

Te demuestra que la serendipia es mágica

La serendipia hace referencia a un hallazgo afortunado e inesperado que llega cuando se está buscando una cosa distinta. Es precisamente lo que experimenta la protagonista después de perder su vuelo de Nueva York a Londres, pues conoce por azares del destino a Oliver y el flechazo entre ellos surge de forma inmediata. Sin buscarlo, Hadley encontró aquello que no buscaba pero que su corazón tanto anhelaba; de no haber perdido el vuelo, su vida romántica no hubiera dado un giro radical.

Si tiene que ser, será

Después de una noche mágica a bordo de un avión, Hadley y Oliver se enfrentan a los planes retorcidos del destino y ella pierde el número de teléfono del chico que le ha robado el aliento. Ahora, ¿cómo podrá ponerse en contacto con él? En medio del caos, la vida les demuestra que lo que está destinado a ser, siempre encontrará su camino.

Nada sucede por casualidad

Pareciera que una serie de eventos desafortunados le sucedieron a la protagonista en el momento menos indicado, pero se trataba del destino barajando sus cartas para acomodar todo en su lugar correspondiente. La vida tiene un plan secreto perfectamente bien elaborado y Hadley y Olvier comprueban esto una vez que se reencuentran.