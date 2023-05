3 Trucos para gustarle a un hombre a primera vista

Sí, es posible gustarle a un hombre a primera vista a través de tres sencillas acciones, ¡toma nota!

El arte de coquetear es más sencillo de lo que crees; no existe un reglamento para llamar la atención de alguien y llevar las cosas al siguiente nivel, todo depende de tu personalidad. Por eso, es necesario que sepas que no necesitas ser directa con una persona para demostrar tu interés y verte atractiva; si eres una mujer tímida, aquí te dejamos algunos trucos para gustarle a un hombre a primera vista.

3 Formas de llamar la atención de un hombre en cuestión de segundos sin necesidad de hablarle

Sonríele

Apenas cruces mirada con él, ¡sonríele! No temas verte atrevida o no recibir el mismo gesto de regreso. Un estudio publicado en la revista Emotion de la American Psychological Association reveló que los hombres no deben sonreír mucho si quieren ser considerados atractivos, a diferencia de las mujeres.

“Las mujeres sonrientes son absolutamente muy atractivas. Esa fue de lejos la expresión más atractiva que mostraron las mujeres”, dijo Jessica Tracy, profesora de psicología de la Universidad British Columbia. “Los hombres sonrientes eran considerados bastante poco atractivos por las mujeres”, añadió.

Muestra timidez

Suena absurdo, pero el mismo estudio reveló que los hombres también encuentran atractivo sexual en mujeres cuyo lenguaje corporal sugiere vergüenza. Un poco de misterio, ternura y timidez resulta ser la combinación perfecta para ellos.

Contacto visual

No necesitas hablar con una persona para llamar su atención, tu mirada puede decirlo todo. Obsérvalo fijamente durante varios segundos pero de forma sutil; el contacto visual inicial debe ser indirecto, pero muy poderoso. Después, retira tu mirada con rapidez y repite el proceso varias veces. Se trata de un juego de seducción en el que dejarás claras tus intenciones.