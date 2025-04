¿Por qué un hombre se masturba teniendo pareja?

En cualquier relación, es normal que llegue ese momento de dudas incómodas. Una de las más comunes es ¿por qué mi pareja se masturba si tenemos una vida sexual activa? Aunque puede parecer contradictorio o hasta preocupante, la respuesta rara vez tiene que ver con una falta de atracción o con que algo esté fallando entre ustedes.

La realidad es que masturbarse no es sinónimo de insatisfacción. Es algo natural en personas de todas las edades, incluso para personas que están en relaciones sanas y felices.

Ahora bien, según estudios recientes, muchas mujeres también siguen masturbándose, no para reemplazar el sexo sino como una forma de estar en contacto consigo mismo. Es algo que muchos aprendieron desde la adolescencia y que, de alguna manera, forma parte de su intimidad, incluso cuando están perdidamente enamorados y plenamente comprometidos.

Algunas veces también lo llegan a hacer por una necesidad fisiológica. El deseo sexual no siempre está en sintonía entre dos personas, entonces no pasa nada si necesitas un momento solo para ti. Otras veces es una manera de liberar tensión o relajarse, como cuando sales a dar un paseo o escuchas música para despejarte.

Lo importante es entender que en la mayoría de los casos, no se trata de una competencia ni de una señal de alerta. Claro, si notas que evita por completo la intimidad contigo o si se encierra compulsivamente y se aleja emocionalmente, vale la pena hablarlo. Pero si no es así, no hay razón para preocuparse.