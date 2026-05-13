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Amor y Sexo

Lo que más les gusta a los hombres cuando una mujer está encima

La seguridad, el contacto visual y la conexión suelen ser mucho más importantes de lo que imaginamos. Esto es lo que muchos hombres encuentran más atractivo.

Mayo 13, 2026 • 
Pamela López
Lo que más les gusta a los hombres cuando una mujer está encima

passionate couple is having sex on bed

Witthaya Prasongsin/Getty Images

Muchísimas mujeres creen que cuando están encima durante el sexo tienen que verse “perfectas”.

Moverse de cierta forma, verse sexy todo el tiempo, mantener cierto ángulo, pensar en cómo se ve su cuerpo.

Y honestamente… la mayoría de los hombres no está analizando eso tanto como creemos.

Lo que realmente suele llamarles muchísimo la atención tiene más que ver con la actitud, la confianza y la conexión.

El contacto visual

Sí, esto sale muchísimo cuando hombres hablan de lo que más recuerdan durante la intimidad.

Que una mujer los vea directamente, sonría, se acerque o mantenga conexión visual suele generar muchísima más tensión que intentar hacer todo “perfecto”.

Porque vuelve el momento más intenso emocionalmente también.

Cuando una mujer se deja disfrutar

Y esto probablemente es de las cosas más atractivas para muchísimos hombres.

Notar que alguien realmente está disfrutando el momento, no actuándolo, no pensando demasiado.

Simplemente presente.

La seguridad corporal suele sentirse muchísimo más sexy que intentar esconder inseguridades todo el tiempo.

La confianza cambia TODO

No porque alguien tenga “el cuerpo perfecto”, sino porque la energía cambia muchísimo cuando alguien se siente cómoda consigo misma.

Y sí, eso se nota.

La manera de moverse, tocar, besar o acercarse cambia completamente cuando alguien deja de pensar tanto en cómo se ve y empieza a disfrutar más lo que siente.

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Pamela López
Pamela López
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