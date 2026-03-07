La técnica para multiplicar por 10 la intensidad de tus orgasmos

En un mundo de gratificación instantánea, el edging es la máxima forma de rebeldía erótica. Consiste en llevar la excitación hasta el 99%, el borde o edge, y detenerse justo antes del punto de no retorno. Esta técnica no solo prolonga el encuentro, sino que entrena a tu cuerpo para experimentar orgasmos mucho más potentes.

¿Cómo practicar el control del clímax? Guía para principiantes

El principio de la tensión acumulada

Al detenerte justo antes de estallar, permites que la sangre y la tensión muscular se acumulen masivamente en la zona pélvica. Cuando finalmente te permites “soltar”, la liberación nerviosa es mucho más profunda y las contracciones duran más segundos.

En solitario

Estimula tu clítoris y, cuando sientas la ola de calor inminente, detente 30 segundos. Respira profundo, deja que la sensación baje un poco y vuelve a empezar. Hazlo tres veces antes de permitirte el final.

En pareja

Esta es la herramienta de comunicación definitiva. Pídele que se detenga o cambie el ritmo justo en la cima. Esa frustración momentánea se transformará en la recompensa sexual más grande de tu fin de semana.

Prueba el edging esta noche y descubre que lo bueno, cuando se hace esperar, es mil veces mejor.