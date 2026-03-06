3 zonas erógenas que harán que él pierda el control

Si crees que el placer de un hombre es una línea recta, estás perdiendo el 70% de la diversión. La sexóloga Dra. Emily Morse afirma que los hombres poseen terminales nerviosas ultra sensibles en lugares que a menudo se pasan por alto por “prisa” o falta de curiosidad. Aprender a mapear su cuerpo no solo eleva la temperatura, sino que crea una conexión de intimidad que lo dejará pidiendo más.

Las zonas prohibidas que debes tocar hoy

El perineo

Conocido en el mundo del tantra como el punto sagrado, el “botón del orgasmo”. Una presión firme pero rítmica en esta zona (entre los testículos y el ano), durante el clímax intensifica las contracciones musculares y hace que la experiencia dure el doble de lo normal.

La base de la nuca

Es una zona de conexión directa con el sistema nervioso central. Un susurro cargado de aire, un beso lento o un ligero mordisco justo donde termina el nacimiento del cabello dispara una descarga de dopamina instantánea que recorre toda su columna.

Detrás de las rodillas

Es un punto de vulnerabilidad y alta sensibilidad táctil. Acariciar esta zona mientras están en una posición como doggy o cowgirl envía señales eléctricas directas a su pelvis, aumentando la circulación y la respuesta eréctil.

No tengas miedo de explorar; a veces el camino más corto al placer de un hombre empieza donde él menos se lo espera y cuando tú decides ser quien da el primer paso. Pruébalo y me cuentas.