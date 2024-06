¿Buscas innovar en la cama? Entonces comienza a prestarle atención a los sonidos

Excitarse e incluso llegar al orgasmo con la ayuda de ciertos sonidos, canciones o audios es más fácil de lo que crees. Si buscas nuevas formas de disfrutar con otros sentidos –ya sea sola o en compañía–, es hora de que leas (y, sobre todo, escuches) con atención.

Por Silvia Lorente

Las 5 frases que más excitan a un hombre en la cama

Alba Povedano, sexóloga y encargada de amantis.net, recomienda usar estas frases.

Bésame: Idónea para empezar a jugar.

Me gusta cómo me tocas: Así estimulas a tu pareja.

Me excita mucho esto: Una forma de guiar a tu crush.

Estoy llegando: Explícita y excitante para ambas partes.

Me prendes mucho: También perfecta para hacer sexting.

MUSICA EN 8D: AMPLIFICA TU PLACER

Según una encuesta de Lovehoney Group, el 28% de los españoles escucha canciones mientras se masturba. Si ese es tu estilo, tienes que probar a hacerlo con música en 8D. Su efecto provoca que la percibas como si la tuvieras al lado y es superexcitante. Un plus: el nuevo masajeador de clítoris Siri 3 de Lelo, que vibra al ritmo de la música... ¡y de tus gemidos!

ASMR: un mundo de sensaciones

“El ASMR es un término científico que define una especie de cosquilleo que

se desencadena en el cuerpo gracias a estímulos auditivos, como susurros, ruidos suaves o sonidos determinados como las respiraciones profundas causadas por el placer”, cuenta Povedano. En TikTok encontrarás miles de videos bajo el hashtag #ASMRerótico.

Estimulacion hablada

La sexóloga Susana G. López sostiene que contar historias entre las sábanas es muy excitante. “Mientras hacen el amor, dile en voz baja: ‘Llevo todo el día pensando en ti, así, como estás ahora, quitándote la ropa... Voy a besarte, empezaré por el cuello y terminaré en...’”. Ten por seguro que eso subirá la temperatura.