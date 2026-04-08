Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

5 Frases que un hombre necesita escuchar para obsesionarse contigo

¿Quieres que no deje de pensar en ti? Descubre el poder de la validación y el deseo a través de frases diseñadas para hackear su sistema de recompensa.

Abril 07, 2026 • 
Scarlet Valencia
como-es-la-mirada-de-un-hombre-enamorado.jpg

5 Frases que un hombre necesita escuchar para obsesionarse contigo

Getty Images

El órgano sexual más grande de un hombre no es el que crees, es su cerebro. Si sabes qué hilos jalar, puedes tenerlo comiendo de tu mano con un solo mensaje de WhatsApp. No se trata de ser cursi, se trata de ser estratégica. La psicología masculina responde a la validación de su competencia y a la anticipación del placer. Hoy te doy las 5 llaves maestras para que sus notificaciones sean lo único que quiera ver todo el día.

Según el psicólogo Dr. Justin Lehmiller, la validación de la virilidad y la creación de escenarios mentales son los detonantes más fuertes del deseo masculino:

  1. “Me haces sentir tan segura/deseada/femenina": Esta frase apela a su instinto de protección y éxito. Según la psicología evolutiva, un hombre necesita sentir que tiene un impacto positivo en su pareja.
  2. “No puedo dejar de pensar en lo que me hiciste anoche": La anticipación y el recuerdo del placer liberan dopamina. Lo mantienes en un estado de “espera” por el próximo encuentro.
  3. “Me encanta cuando tomas el control": A la mayoría de los hombres les gusta sentir que su liderazgo es apreciado. Validar su asertividad refuerza su confianza.
  4. “Haces que (alguna actividad cotidiana que hagas o compartan) sea mucho mejor": Le dices que su sola presencia aporta valor, no solo lo que hace o lo que compra.
  5. “Tengo un secreto que solo te puedo contar en persona y sin ropa": El misterio y el cliffhanger son irresistibles. El cerebro odia las historias inconclusas y querrá cerrarla lo antes posible.
como hace el amor un hombre enamorado

La validación de la virilidad y la creación de escenarios mentales son los detonantes más fuertes del deseo masculino.

Getty Images

Dato Cosmo

El 80% de la excitación masculina comienza con un estímulo visual o mental. Un buen mensaje de texto puede generar la misma respuesta fisiológica que un roce físico. ¡Usa ese poder! Las palabras son balas de plata si sabes a dónde apuntar. Deja de mandar “holas” aburridos y empieza a provocar incendios mentales, porque una mujer que domina el lenguaje, domina la relación.

Sigue leyendo...
Cómo grabar un video XXX con tu pareja
Amor y Sexo
3 trucos para hablar con un hombre (y que te escuche)
Marzo 15, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Engaño de pareja romántica
Amor y Sexo
¿Por qué sueño que mi pareja me engaña?
Marzo 16, 2026
 · 
Scarlet Valencia
mujer con camisa sentada en la cama pensando
Amor y Sexo
3 señales de que nunca te va a pedir que sean novios
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre guapo de perfil viendo el celular
Amor y Sexo
3 señales de que eres su “lugar seguro” mientras llega alguien más
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre recostado en sillón mirando una tablet
Amor y Sexo
Lo que él piensa cuando NO te escribe (y no, no es que esté “ocupado”)
Marzo 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
hombre-inseguro-tiro-completo-sentado-sofa_23-2149837704.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué los hombres vuelven cuando ya los estás olvidando? La ciencia del “reaparecer”
Marzo 06, 2026
 · 
Scarlet Valencia

psicología masculina como enamorar a un hombre frases de seducción
Scarlet Valencia
Te sugerimos
señales-de-que-eres-mala-en-la-cama.jpg
Amor y Sexo
5 Señales de que no eres buena en la cama
Marzo 26, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
squirt
Amor y Sexo
¿A los hombres les gusta que su pareja haga squirting?
Marzo 19, 2025
 · 
María Dávalos
Cuckolding: Hombres que se excitan con la infidelidad de su pareja
Amor y Sexo
¿Cómo hacer que un hombre se excite mucho?
Marzo 26, 2026
 · 
Scarlet Valencia
orgasmo masculino
Amor y Sexo
¿A qué edad los orgasmos son más intensos en los hombres?
Mayo 17, 2025
 · 
María Dávalos