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3 trucos para hablar con un hombre (y que te escuche)

¿Sientes que le hablas a la pared? Aprende los hacks psicológicos de comunicación asertiva para pedir lo que necesitas sin que él se ponga a la defensiva

Marzo 15, 2026 • 
Scarlet Valencia
Cómo grabar un video XXX con tu pareja

Getty Images

Psicológicamente, cuando un hombre percibe un tono de queja o crítica, su sistema límbico activa el modo de “lucha o huida”. En lugar de escuchar el contenido de tu mensaje, su cerebro se enfoca en defenderse del ataque percibido. La clave no es qué dices, sino desde dónde lo dices.

Hacks de la comunicación asertiva

Habla desde el “Yo”, no desde el “Tú”

En lugar de decir “Tú nunca me ayudas”, prueba con “Yo me siento muy cansada y me gustaría que compartiéramos estas tareas”. El “Yo” expresa una necesidad; el “Tú” lanza una acusación.

Elige el momento, no la emoción

Nunca intentes una conversación profunda cuando alguno de los dos tiene hambre, sueño o está recién llegado del trabajo.

La regla de los 5 minutos

Dile: “Necesito 5 minutos de tu atención sin celular para contarte algo importante para mí”. Esto le da un inicio y un fin, reduciendo su ansiedad por una “plática eterna”.

Cambiar la forma en la que comunicas tus necesidades es una de las claves principales para mejorar tu relación. Una vez que sabes qué y cómo comunicar, solo queda dar tiempo para ver los cambios y luego decidir. Dale la oportunidad.

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