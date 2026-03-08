Suscríbete
Amor y Sexo

3 señales de que nunca te va a pedir que sean novios

Deja de leer entre líneas. Te damos las 3 señales definitivas de que tu situationship no va a evolucionar a una relación formal

Marzo 08, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer con camisa sentada en la cama pensando

Getty Images

Las situationships son cómodas... hasta que dejas de estar de acuerdo con la falta de etiquetas. Si llevas meses esperando la pregunta, es hora de mirar la realidad a los ojos.

3 señales que no puedes dejar pasar

Inconsistencia selectiva

Si aparece y desaparece según su conveniencia, generalmente los viernes por la noche, y no hay una comunicación constante, no está construyendo algo, solo está cubriendo una necesidad momentánea.

El “efecto bunker”

Sus planes siempre son en lugares cerrados, de noche y sin involucrar a terceros. Si no conoces a sus amigos ni él quiere conocer a los tuyos, te está manteniendo en un compartimento separado de su vida real.

Aversión a las etiquetas

Cuando intentas hablar del “nosotros” y su respuesta es que “no cree en los títulos” o que “está fluyendo”, te está diciendo que ya tiene todos los beneficios de una novia sin tener que darte la seguridad de una.

Red flags básicas (si las tiene, ¡sal de ahí!)

La “ex loca” recurrente

Si todos sus relatos sobre sus relaciones pasadas terminan con que ella era una psicópata y él una víctima, ¡corre!

El “te aviso”

Si nunca puede planear nada con más de dos horas de anticipación porque él “te avisa si le da tiempo”.

Cero rastro digital

Si llevas meses saliendo y en sus redes sociales parece un soltero empedernido.

No puedes forzar a alguien a que te elija, pero puedes elegir dejar de estar disponible para quien no te da el lugar que mereces.

qué piensan los hombres pareja sana psicología masculina
Scarlet Valencia
