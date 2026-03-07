Suscríbete
Amor y Sexo

¿Por qué lo que haces DESPUÉS de “tener relaciones” es lo que realmente lo enamora?

¿Silencio después de “tener relaciones”? Error. Te contamos por qué el aftercare es la clave para que él, y tú, se sientan más conectados que nunca

Marzo 07, 2026 • 
Scarlet Valencia
de-que-habla-un-hombre-enamorado-despues-del-sexo.jpg

Getty Images

El sexo es adrenalina, pero el amor es lo que sucede cuando el pulso vuelve a la normalidad. Lo que haces en esos 15 minutos después del clímax puede ser más poderoso que cualquier posición.

¿Por qué se enamoraría después del sexo?

La inundación de la “hormona del amor”

Tras el orgasmo, el cerebro libera una cascada de oxitocina, conocida como la hormona del amor. Esta sustancia reduce instantáneamente la actividad del miedo en el cerebro, creando una ventana de confianza y apertura emocional que no existe en ningún otro momento del día.

El “bajón” emocional vs el abrazo

Después del clímax, la dopamina, la hormona que te mantenía excitada, cae de golpe, lo que puede hacer que te sientas un poco vacía o extraña. Aquí entra en juego la prolactina, que te da sueño y relax. El aftercare es el puente perfecto: evita que ese cambio de hormonas se sienta como un “adiós” frío y lo convierte en una transición suave y cariñosa hacia el descanso.

La charla en la cama

Es el instante donde las confesiones tontas o los halagos sinceros pesan más. Al estar piel con piel, los niveles de estrés caen al mínimo, permitiendo que se sientan como el mejor equipo del mundo.

El placer termina en la cama, pero el vínculo se construye en la calma. No subestimes el poder de quedarte abrazada unos minutos.

tips de sexo como enamorar a un hombre qué piensan los hombres
Scarlet Valencia
