Amor y Sexo

3 señales de que eres su “lugar seguro” mientras llega alguien más

Descubre si estás en una relación real o si solo eres el refugio emocional de un hombre que espera a “alguien mejor”

Marzo 08, 2026 • 
Scarlet Valencia
hombre guapo de perfil viendo el celular

Getty Images

No hay nada más doloroso que entregar tu corazón a alguien que solo te usa como un “de mientras”. En psicología, esto se conoce como la relación placeholder: él se queda contigo porque eres cariñosa, estable y haces su vida más fácil, pero en el fondo, su radar sigue encendido buscando a esa persona que “realmente” lo mueva.

Señales de que eres su zona de confort y no su destino

Cero inversión en el futuro

Hablan de lo que harán el próximo viernes, pero nunca de las vacaciones en seis meses o de metas compartidas. Si cuando mencionas el futuro él cambia de tema o dice que “prefiere vivir el hoy”, es porque no te visualiza en su mañana.

Te busca solo cuando está “bajón”

Es el clásico hombre que te llama cuando tuvo un mal día, cuando se siente solo o cuando necesita validación. Eres su analgésico emocional. Sin embargo, cuando le va de maravilla o tiene planes emocionantes, parece que se olvida de incluirte.

Falta de admiración real

Un hombre que te quiere de verdad presume tus logros y se siente orgulloso de quién eres. Si sientes que él te trata de forma “plana”, como si fueras un mueble más en su vida que siempre está ahí, es una bandera roja. El “lugar seguro” es cómodo, pero no inspira pasión ni crecimiento.

El “efecto espejo” de sus ex

Si siempre te compara, directa o indirectamente, con un prototipo de mujer que es lo opuesto a ti, o si menciona que “algún día” encontrará a alguien con X característica que tú no tienes, te está avisando que está de paso.

¿Por qué funciona? Lo explica la psicología

Según la teoría del apego inseguro, muchos hombres con miedo al compromiso profundo buscan mujeres con apego ansioso (que dan mucho y exigen poco) para que llenen su vacío emocional sin ellos tener que arriesgarse. Se quedan en el “lugar seguro” porque les proporciona los beneficios de una relación (sexo, compañía, apoyo) sin el “costo” de la entrega total. Es un mecanismo de defensa para no enfrentar su propia soledad.

qué piensan los hombres pareja sana amor propio psicología masculina
Scarlet Valencia
