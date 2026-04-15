¿Qué sienten los hombres cuando gimes durante el sexo? (y cómo intensifican el orgasmo)

Los gemidos, aunque suelen ser un tema tabú, cumplen un papel importante en el sexo: pueden aumentar la pasión, fortalecer la intimidad y reforzar la confianza, ya que su poder radica en que son una forma instintiva de expresar deseo y placer, lo que resulta especialmente atractivo para muchos hombres.

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¿Qué sienten los hombres cuando escuchan a su pareja gemir durante el sexo y por qué puede intensificar el placer?

Gemir durante el sexo es un aspecto común y a menudo agradable de la intimidad, aunque las razones por las que a los hombres les gusta pueden variar, aquí están algunos de los factores principales.

Confirmación de placer

Los gemidos pueden intensificar la excitación del hombre y generar un ciclo de placer compartido que fomentan una sensación de vulnerabilidad y confianza que fortalece la intimidad en la pareja.

También se sugiere que su atractivo podría tener un origen evolutivo, al interpretarse como una señal de receptividad.

Aumenta la excitación

Los gemidos o la vocalización durante el sexo, actúan como un estímulo auditivo que puede acelerar el orgasmo masculino, además de que enciende su ego y sube su autoestima, pues para ellos es una señal de que su desempeño es bueno, y que su pareja siente una profunda atracción por él.

Mejora la conexión en pareja

Los gemidos también crean un ambiente de entrega total y desinhibida, lo que profundiza la intimidad y crea una mejor conexión en la pareja.

¿Qué sienten los hombres cuando escuchan a su pareja gemir durante el sexo y por qué puede intensificar el placer? Getty Images

Sin embargo, especialistas coinciden en algo importante: la clave está en la autenticidad, pues los gemidos forzados o exagerados pueden generar el efecto contrario, ya que rompen la conexión real.

Lo que verdaderamente impacta no es el volumen o la frecuencia, sino que reflejen una experiencia genuina.

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