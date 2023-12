Aunque se escuche práctico y divertido, el sexo casual no está hecho para todas las personas, ¡descubre si eres una de ellas!

¿Has escuchado a tus amigas hablar sobre tener un night one stand? Se trata de una aventura sexual de una sola noche. En este tipo de encuentro íntimo no existen las expectativas de que la conexión entre las personas involucradas prospere, pues se trata de una actividad sexual sin ningún tipo de compromiso o atadura emocional ni participación futura.

Sin embargo, este tipo de encuentro no es para todos, ¿cómo saber si el sexo casual es para ti?

5 Señales de que el sexo casual no es para ti

Te enamoras muy rápido

Si eres de las personas que se caracterizan por ser muy emocionales y sentimentales, el sexo casual definitivamente no es para ti, pues corres el riesgo de enamorarte de tu pareja sexual al primer contacto íntimo y llevarte una fuerte decepción, mientras que esa persona seguramente solo estará buscando pasar el rato.

Estás buscando una relación seria

El sexo casual muy pocas veces termina en “y vivieron felices para siempre”. Para tener un one night stand debes estar consciente de que únicamente se tratará de sexo, no de conexiones espirituales o emocionales que los encaminen a tener un noviazgo o una relación sentimental exclusiva.



Eres celosa

Suena fuerte, pero no eres la única persona con la que tu pareja sexual está teniendo relaciones. Así como tú fuiste su acompañante una noche, hay una larga lista de mujeres que han estado y que seguirán estando en tu lugar. Si te cuesta trabajo manejar los celos y buscas exclusividad, ¡entonces, huye!

No tienes cuidado con las ITS y ETS

Si no sueles ser cuidadosa, no te haces estudios de enfermedades de transmisión sexual con regularidad y no usas métodos anticonceptivos en cada uno de tus encuentros sexuales, entonces limítate a tener sexo con una sola persona y olvídate del sexo casual.



No va con tu ética

No lo hagas solo porque “está de moda” o porque todas tus amigas lo hacen; si el sexo casual no va con tu moral o tu ética, entonces no te sumes a esta tendencia sexual que consiste en tener sexo sin compromiso de forma recurrente.