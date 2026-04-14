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Amor y Sexo

¿Por qué romper la rutina con un masaje erótico?: 5 claves para darlo (y recibirlo) y elevar el placer al máximo

El masaje erótico es una invitación a romper la rutina y a reconectar desde lo sensorial con tu pareja, fortaleciendo su conexión y aumentando el placer.

Abril 14, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Cómo dar y recibir un masaje erótico para romper con la rutina?

¿Cómo dar y recibir un masaje erótico para romper con la rutina?

Getty Images

Los masajes eróticos van más allá de la relajación común: buscan liberar tensión, reducir el estrés y aumentar la excitación sexual, ofreciendo una experiencia más intensa y transformadora, por eso son perfectos para romper con la rutina.

Esta práctica no solo se trata de tocar, pues también es ideal para reconectar con tu pareja, hacer que su vínculo se fortalezca y redescubrir su cuerpo de una forma sexy y placentera para ambos.

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¿Cómo dar y recibir un masaje erótico para romper con la rutina?

Para dar un masaje erótico efectivo, es clave enfocarse por completo en la otra persona y combinar dos aspectos esenciales: la técnica del masaje y la sensualidad.

Crea un ambiente sensual

Antes del primer contacto, el entorno ya está comunicando la intención, puedes comenzar por una luz tenue, aromas suaves, música relajante y una temperatura agradable para preparar el terreno emocional.

El masaje erótico empieza mucho antes de que las manos entren en acción: comienza en la anticipación, en los aromas y en la expectativa de lo que se pueda llegar a sentir cuando se activan las terminaciones sensoriales.

Despierta los sentidos a través del tacto

No se trata de ser un experto, sino de estar presente y despertar sensaciones. Puedes comenzar con movimientos lentos y pausados pero consistentes para que la otra persona se relaje y se entregue por completo a la experiencia.

Usa aceites aromáticos con efecto relajante para crear un ambiente más sensual y cautivador, ayudarán a que tus manos se deslicen con mayor facilidad por la piel de tu pareja, creando mayores sensaciones.

Toca más allá de lo obvio

El cuerpo está lleno de zonas sensibles que suelen pasarse por alto: la espalda, el cuello, los brazos, y piernas o incluso las manos pueden convertirse en puntos clave de estimulación.

El masaje erótico invita a redescubrir el mapa corporal sin prisas ni objetivos inmediatos, y sí, también puedes incluir roces en las zonas erógenas para causar mayor excitación.

La comunicación también es clave

No todo se dice con palabras, pues observar la respiración, los gestos y las reacciones permite ajustar el ritmo y la presión; sin embargo, preguntar y validar siempre suma: el consentimiento y la comodidad son la base de cualquier experiencia placentera.

¿Cómo dar y recibir un masaje erótico para romper con la rutina?

¿Cómo dar y recibir un masaje erótico para romper con la rutina?

Getty Images

Dar y recibir: el equilibrio perfecto

Uno de los mayores errores es centrarse solo en “hacerlo bien”, el masaje erótico también implica aprender a recibir, a soltarse y a disfrutar sin control, deja que tu pareja también se involucre en el masaje.

La clave es intercambiar roles para que la experiencia se vuelva más rica, placentera y profunda, podrían experimentar un momento lleno de sensualidad y placer que será difícil de olvidar.

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