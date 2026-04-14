¿Qué es el juego de temperatura? El fetiche que está elevando el placer a otro nivel

Si a ti y a tu pareja les gusta romper con la monotonía y probar cosas nuevas en el dormitorio, probablemente el juego de temperatura podría convertirse en uno de sus prácticas eróticas favoritas para un encuentro lleno de placer y sensaciones.

Se trata de un juego que permite la exploración sensorial a través de los contrastes térmicos, es decir, usar un poco de calor o frío para activar las terminaciones nerviosas del cuerpo y generar mayor placer.

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¿Cómo es el juego de la temperatura y por qué es uno de los fetiches más populares del momento?

De acuerdo con Shamyra Howard, LCSW, terapeuta sexual y sexóloga certificada por AASECT en Lovehoney, el juego de temperatura es una forma de práctica erótica que agudiza los sentidos a través del calor o del frío, haciendo que el juego sexual sea más exploratorio y divertido.

Los cambios de temperatura activan los termorreceptores dentro de la piel, y estos cambios pueden provocar una reacción sensual durante el sexo, mucho más intensa.

“Usar calor o frío provoca al cuerpo una oleada de sensaciones que, durante los preliminares, se traduce en excitación”, dice Jet Setting Jasmine, terapeuta clínica titulada y educadora en fetiches.

“El juego con la temperatura es especialmente divertido cuando alternas entre sensaciones de calor y frío”.

Beneficios del juego de temperatura

Aunque suele relacionarse con el kink y el BDSM, el juego de temperatura puede ser practicado por cualquier persona, pues además de intensificar el placer, fomenta la comunicación, ayuda a fortalecer la conexión en pareja y permite explorar el cuerpo de forma más consciente y prolongar los momentos previos al acto sexual.

“Es una forma de potenciar la intimidad mediante la confianza, la paciencia y la observación del cuerpo de tu pareja. También es muy divertido aprender nuevas formas en las que tu cuerpo puede activarse sin tocar directamente los genitales u otras zonas erógenas”, explica Jasmine.

Aunque puede parecer intimidante al inicio, probar el juego de temperatura implica abrirse a nuevas experiencias y vulnerabilidad en pareja, lo que puede mejorar la vida sexual; la clave es disfrutarlo sin presión por hacerlo perfecto desde el principio.

¿Cómo es el juego de la temperatura y por qué es uno de los fetiches más populares del momento? Getty Images

Recomendaciones para disfrutar del juego de temperatura en pareja

Como toda práctica íntima, requiere comunicación y consentimiento, por lo que es importante establecer límites claros y utilizar únicamente elementos seguros para la piel, evitando temperaturas extremas que puedan causar daño.

Algunos comienzan con cubos de hielo, toallas calientes o enfriar sus juguetes sexuales, además de palabras de seguridad para marcar los límites de la interacción.