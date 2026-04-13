¿Por qué debes orinar después del sexo? Esto pasa en tu vagina si no los haces

Aunque puede parecer un detalle de poca importancia o incluso innecesario, orinar después de tener relaciones sexuales, puede ayudarte más de lo que crees a prevenir infecciones, especialmente en las mujeres.

De acuerdo con especialistas, este pequeño hábito puede ayudarte a prevenir molestias futuras, pues en cuanto a salud femenina, la prevención siempre será tu mejor aliada para mantenerte saludable.

Te podría interesar: Los hombres también tienen su punto G y así puedes estimularlo para volverlo loco de placer

¿Por qué es importante orinar después del sexo?

Orinar después del sexo es clave para prevenir infecciones, ya que durante la actividad sexual pueden entrar bacterias a la uretra y la vejiga, ya que la zona genital se vuelve más vulnerable en ese momento, facilitando el paso de microorganismos que pueden causar infecciones urinarias si no se eliminan a tiempo.

Este sencillo hábito ayuda a “enjuagar” la uretra y la vejiga, eliminando bacterias antes de que se multipliquen y causen infecciones, además, permite expulsar restos de fluidos, lubricantes o anticonceptivos que podrían contener gérmenes.

En las mujeres, orinar después del sexo es especialmente importante porque su uretra es más corta, lo que facilita que las bacterias lleguen a la vejiga.

Las infecciones urinarias pueden causar dolor, ardor, ganas frecuentes de orinar y, en casos graves, afectar los riñones, y orinar después del sexo ayuda a prevenirlas, incluida la cistitis postcoital, al reducir la cantidad de bacterias en la vejiga y disminuir el riesgo de infección.

¿Por qué es importante orinar después del sexo? Peter Cade/Getty Images

¿Qué pasa en la vagina si no orinas después del sexo?

Aunque orinar después del sexo beneficia más al sistema urinario que a la vagina, ya que tiene su propio mecanismo de limpieza natural, las bacterias que se quedan en el interior también pueden viajar a otras zonas, causando infecciones y molestias.

Es por esta razón que los expertos recomiendan orinar máximo 30 minutos después del encuentro sexual, pues no es necesario hacerlo de inmediato o forzarlo si no tienes ganas, pero sí es un hábito saludable que puede marcar la diferencia para tu salud íntima.

Te podría interesar: ¿Por qué se casó con ella en meses y contigo no lo hizo en años? Lo que tienes que saber del síndrome del novio eterno