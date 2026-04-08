¿Por qué se casó con ella en meses y contigo no lo hizo en años? Lo que tienes que saber del síndrome del novio eterno

Muchas mujeres viven lo que se llama el “noviazgo eterno”: años de amor y entrega en una relación que nunca avanza al compromiso, mientras él pospone la boda con excusas, pero tras la ruptura, él puede casarse rápidamente con otra persona, dejando una mezcla de tristeza, confusión y sensación de haber sido reemplazada injustamente.

Sin embargo, es importante que sepas que su rapidez para casarse con otra no refleja tu valor, sino sus propios miedos, hábitos y procesos internos, aunque no deja de ser un hecho doloroso para ti.

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¿Cómo es el síndrome del “novio eterno”?

Aunque no es un diagnóstico médico, los psicólogos coinciden en que se trata de un patrón de comportamiento bastante común, donde los hombres, y en algunos casos mujeres, prolongan de manera indefinida la etapa de noviazgo, evitando a toda costa el compromiso, a pesar de que la relación es estable y amorosa.

Sin embargo, cuando ocurre la separación o ruptura, estas personas suelen buscar una nueva relación rápidamente, y no solo comprometerse, sino casarse en tan solo unos meses, causando dolor y confusión en la otra persona.

Según psicólogos y terapeutas de pareja, esta conducta no siempre tiene que ver con falta de amor, sino con miedos, hábitos emocionales y expectativas internas.

¿Por qué no se quiso comprometer y casarse contigo? Getty Images

¿Por qué no se quiso comprometer y casarse contigo?

Aunque puede doler, es importante recordar que no eres responsable del ritmo de compromiso de alguien más, y es importante que sepas que estas son algunas de las razones por las que no llegaron al compromiso.

Miedo a la pérdida de libertad: Algunas personas disfrutan del noviazgo sin sentir la presión que viene con un matrimonio, pues la idea de formalizar puede generar ansiedad, incluso cuando sienten amor.

Idealización y comparación: Puede que con la primera pareja la persona inconscientemente esté buscando “algo mejor” o esperando la relación perfecta, mientras que con la nueva pareja siente que ha encontrado la combinación exacta de química, valores y conveniencia.

Influencia del pasado: Experiencias familiares o relaciones previas fallidas pueden generar temor al compromiso, haciendo que alguien sea un eterno “prometido en potencia”.

Compatibilidad emocional: A veces, la decisión rápida de casarse con otra persona no significa que la relación anterior fuera menos valiosa, sino que la conexión emocional y práctica con la nueva pareja encajó de manera más clara y rápida.

Al final, entender este fenómeno no solo ayuda a sanar heridas, sino también a reconocer relaciones donde ambos estén listos para avanzar al mismo ritmo.