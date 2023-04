¿Realmente extrañas a tu ex o sólo es nostalgia?

Cada que terminas una relación, el hecho de decir adiós puede resultar difícil para ti y para tu ex; muchas personas piensan que es normal extrañar a esa persona, sin embargo, hay veces que confundes ese sentimiento con la nostalgia. Continúa leyendo para saber cómo diferenciar estos dos conceptos.

¿Es nostalgia o extrañas a tu ex?

Despedirte de aquella persona con la que viviste momentos inolvidables es difícil, pero hay veces que por diferentes cuestiones decir adiós es inevitable. Cuando estás viviendo un duelo, puedes llegar a confundirte y pensar que extrañas a esa persona cuando realmente solo sientes nostalgia.

Es fácil diferenciar estos sentimientos pues, cuando sientes nostalgia deseas revivir los momentos felices con aquella persona que tanto quieres, técnicamente te duele la ausencia de él, pero estás consciente de que alejarte es la mejor decisión.

Por otro lado, cuando extrañas a alguien de verdad, no soportas estar lejos de él y te gustaría regresar a compartir todo tu entorno. Extrañar a tu ex pareja no está mal, realmente es muy normal sentirte así después de una ruptura, lo que está mal , es estancarte en esa emoción y no avanzar.

¿Es momento de soltar?

Para poder identificar si es momento de soltar, necesitas ser muy sincera contigo misma. No está mal admitir que extrañas a esa persona y deseas volver a sus brazos; esto es sano siempre y cuando hagas un análisis de su relación para determinar los factores por los que terminaron, así podrás saber si realmente es buena idea darse una segunda oportunidad.

También es necesario que aprendas a identificar si realmente es buena idea volver con tu ex, hay veces que escuchas demasiado al corazón y no permites que la razón hable; hay veces que por más que ames a alguien y lo extrañes es mejor despedirse para seguir sola.

Tómate unos minutos para determinar si lo que sientes es nostalgia o realmente extrañas la compañía de tu ex. Piensa que tienes que tomar la mejor decisión para ti, ¡seguramente no quieres salir lastimada!