Usar un vibrador también es cuidar tu salud, estos son sus beneficios más allá del placer

Siendo honestas, cuando el tema de los vibradores surge, lo común es que se vean como herramientas para el placer íntimo. Sin embargo, la ciencia encontró que el uso de vibradores también tienen beneficios para tu salud física, emocional y sexual.

Uno de los beneficios menos conocidos, pero muy importantes, es su impacto en el suelo pélvico. Usar un vibrador de forma regular estimula el flujo sanguíneo en la zona íntima, lo que ayuda a mantener los músculos pélvicos activos y tonificados.

Esto puede ser de gran ayuda si sufres de incontinencia leve o simplemente quieres prevenir molestias en el futuro. Tener un suelo pélvico fuerte también mejora la respuesta sexual y puede intensificar tus orgasmos.

Además, hay evidencia de que los vibradores pueden mejorar la función sexual en general. Muchas mujeres que lo han incorporado a su rutina íntima tienden a tener una mayor facilidad para excitarse, mayor sensibilidad y una mejor conexión con su cuerpo.

Si alguna vez has tenido dolor en la zona vulvar, estudios recientes han encontrado que el uso de vibradores puede aliviar el malestar. Algunas mujeres incluso los han usado como parte de su tratamiento y afirman sentir menos dolor y mayor placer durante el sexo.

En resumen, el vibrador no es solo un gran aliado si buscas un momento de placer para ti. También puede ser una herramienta de autoconocimiento, salud y bienestar. Si alguna vez te has sentido curiosa por probar uno, pero no estabas segura de si era para ti, tal vez este sea el empujón que necesitabas.