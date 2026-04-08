¿Qué signos son más y menos propensos a evitar el compromiso?

Antes de que le eches toda la culpa a su trauma con su ex, échale un ojito a su carta astral. Hay signos que nacieron para el “felices por siempre” y otros que, en cuanto huelen a jabón de trastes compartido, salen corriendo como si los persiguieran. La psicología del compromiso se mezcla con la energía elemental para darnos la respuesta de por qué algunos te dan el anillo al mes y otros te mantienen en el limbo por años. ¡Saca la fecha de nacimiento de tu crush y prepárate para la verdad!

Según la astrología conductual y la psicología de los elementos, así se dividen las lealtades:

Los “all-in” (Tierra y Agua)

Tauro: El rey de la estabilidad. Si entra a una relación, es para construir un imperio. Para él, el compromiso es seguridad financiera y emocional.

El rey de la estabilidad. Si entra a una relación, es para construir un imperio. Para él, el compromiso es seguridad financiera y emocional. Cáncer: El compromiso es su lenguaje nativo. Busca crear un hogar; si no ve futuro, simplemente no pierde el tiempo.

El compromiso es su lenguaje nativo. Busca crear un hogar; si no ve futuro, simplemente no pierde el tiempo. Capricornio: Se toma el amor como un proyecto de negocios. Es el más propenso a los compromisos a largo plazo porque odia el caos y la ineficiencia de las citas casuales.

Hay signos que nacieron para el “felices por siempre” y otros que salen corriendo como si los persiguieran. Freepik

Los “es complicado” (Fuego)

Leo y Aries: Aman intensamente pero necesitan admiración constante. Se comprometen mientras la chispa esté viva, pero si se aburren, su lealtad empieza a flaquear. Según la psicóloga Dra. Linda Hatch, estos perfiles buscan la “novedad emocional” constantemente.

Los profesionales en huir (Aire):

Géminis: Su miedo no es al compromiso, es al aburrimiento. Necesita una pareja que sea mil personas a la vez o se sentirá asfixiado.

Su miedo no es al compromiso, es al aburrimiento. Necesita una pareja que sea mil personas a la vez o se sentirá asfixiado. Acuario: El signo más propenso a evitar las etiquetas. Valora su libertad e independencia por encima de cualquier contrato romántico. Para él, el compromiso debe sentirse como una elección diaria, no como una obligación.

El signo más propenso a evitar las etiquetas. Valora su libertad e independencia por encima de cualquier contrato romántico. Para él, el compromiso debe sentirse como una elección diaria, no como una obligación. Sagitario: El eterno viajero. El compromiso le suena a “jaula”. Solo se queda con quien no intente cortarle las alas.

Dato Cosmo

El signo ascendente suele dictar cómo actúa una persona en las primeras citas, pero su signo de Venus es el que realmente revela cómo ama y qué tanto valora la exclusividad.