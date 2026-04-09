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Amor y Sexo

Los hombres también tienen su punto G y así puedes estimularlo para volverlo loco de placer

Los expertos aseguran que los hombres tienen un punto G que al estimularlo de la forma correcta, podría experimentar un placer único y adictivo.

Abril 09, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los hombres también tienen su punto G y así puedes estimularlo para volverlo loco de placer

Los hombres también tienen su punto G y así puedes estimularlo para volverlo loco de placer

Getty Images

Durante años, el llamado “punto G” se ha asociado casi exclusivamente al placer femenino; sin embargo, especialistas en sexualidad coinciden en que los hombres también poseen una zona altamente sensible capaz de intensificar las sensaciones y llevar el orgasmo a otro nivel.

El llamado punto G masculino sí existe y corresponde a la próstata, una glándula del tamaño de una nuez ubicada entre la base del pene y el recto. También se le conoce como “punto P” y cumple una función importante en la producción de semen, además de ser una zona altamente sensible al placer.

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¿Por qué la próstata es considerada el punto G masculino?

La próstata está rodeada de terminaciones nerviosas, y cuando se estimula de forma adecuada, puede generar sensaciones distintas a las de la estimulación tradicional, descritas como más profundas e intensas.

Para algunos hombres, incluso puede potenciar el orgasmo o hacerlo más prolongado e incluso causar los multiorgasmos masculinos, un dato poco conocido sobre la sexualidad de los hombres.

Los orgasmos prostáticos pueden generar hasta 12 contracciones musculares, frente a las cuatro u ocho de los orgasmos peneanos, lo que los hace potencialmente más intensos.

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Los hombres también tienen su punto G y así puedes estimularlo para volverlo loco de placer

Freepik

¿Cómo estimular el punto G de los hombres?

La clave está en la comunicación, la relajación y la paciencia para hacer que tu pareja tenga la experiencia más placentera de su vida. Estas son algunas recomendaciones básicas:

  • Ir paso a paso: la relajación es fundamental para que la experiencia sea placentera.
  • Usar lubricación suficiente: esto ayuda a evitar molestias y facilita la estimulación.
  • Explorar con suavidad: los movimientos lentos y delicados suelen ser más efectivos.
  • Combinar estímulos: muchas personas encuentran que combinar la estimulación prostática con otras zonas erógenas aumenta el placer.
  • Priorizar la confianza: hablar abiertamente sobre gustos y límites mejora la experiencia.

Aunque todavía existen prejuicios, expertos señalan que la estimulación prostática no tiene relación con la orientación sexual, sino con la anatomía y la búsqueda del bienestar íntimo, y cada persona decide si quiere explorar o no, pero conocer el propio cuerpo abre la puerta a nuevas formas de placer.

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