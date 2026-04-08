Multiorgasmos masculinos: cómo ayudar a tu pareja a experimentarlos

Por años se tuvo la creencia de que solo las mujeres podían ser multiorgásmicas; sin embargo, los expertos han confirmado que los hombres también pueden experimentarlo y disfrutarlos con la estimulación correcta.

Desde la publicación de Any Man Can en 1986 por William Hartman y Marilyn Fithian, la multiorgasmia masculina dejó de ser un mito, y se presenta como una serie de orgasmos sin eyaculación, logrando gran placer sin perder la erección.

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¿Qué son los multiorgasmos masculinos?

A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los hombres durante el orgasmo típico, en el multiorgasmo masculino el cuerpo puede experimentar varias oleadas de placer sin necesidad de eyacular en cada ocasión.

Esto se logra mediante la práctica del control de la excitación y la estimulación consciente de zonas sensibles, combinada con técnicas de respiración y relajación, lo importante es conocer el cuerpo y las respuestas que tiene a la estimulación.

Por otra parte, investigaciones como las publicadas en el Journal of Sex Education and Therapy confirman la existencia de hombres multiorgásmicos. Un participante del estudio alcanzó seis orgasmos en 36 minutos sin perder la erección, gracias a su capacidad de evitar el período refractario, lo que le permitió disfrutar de múltiples clímax consecutivos.

Cómo hacer que tu pareja tenga multiorgasmos Getty Images

¿Cómo ayudar a tu pareja a tener multiorgasmos?

Si quieres ayudar a tu pareja a experimentar un multiorgasmo, te compartimos esta guía paso a paso, recomendada por sexologos:

Comunicación: Antes de intentar cualquier técnica, es fundamental que ambos hablen sobre sus límites, expectativas y curiosidad, la confianza mutua es la base del placer compartido en cualquier momento.

Explorar zonas erógenas: No todo el placer masculino está centrado en los genitales: el perineo, los pezones, el cuello y otras áreas pueden ser estimuladas de manera gradual para prolongar la excitación sin llegar inmediatamente a la eyaculación.

Aplicar el método edging: Consiste en detener la estimulación antes del punto de no retorno y luego retomarla para aumentar la sensibilidad y preparar al cuerpo para orgasmos múltiples.

Usen juguetes sexuales o juegos: Los multiorgasmos no se logran de inmediato, se trata de un proceso que combina exploración, conocimiento y complicidad, recuerda que la paciencia y el sentido del juego en pareja son esenciales para conseguirlos.