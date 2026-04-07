¿Cómo llegar al orgasmo a través de tus senos? La guía paso a paso de los expertos

Durante años, se ha tenido la idea de que las mujeres solo pueden llegar al orgasmo a través de la estimulación de sus genitales; sin embargo, con el tiempo se ha demostrado que el cuerpo femenino tiene diversas zonas sensibles, y en especial los senos.

Especialistas en sexualidad aseguran que los senos, y en particular los pezones, también pueden desencadenar una respuesta orgásmica intensa, sin la necesidad del contacto genital, gracias a sus terminaciones nerviosas.

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¿Cómo es un orgasmo de senos?

El orgasmo de senos comienza en los pezones, ya que sus terminaciones nerviosas los vuelve sensibles y al ser estimulados, puede generar un placer intenso que te lleva poco a poco al orgasmo.

La sensación de placer comienza en los pezones y el pecho, y esa sensación se expande al resto del cuerpo sin necesidad de estimular los genitales, se suele describir como una oleada progresiva que comienza con hipersensibilidad, seguida de contracciones y una liberación intensa.

¿Cómo tener un orgasmo de senos?

La práctica mejora la experiencia y el uso de aceite de masaje puede hacerla más placentera, ya que sus aromas y sabores ayudan a intensificar la estimulación y el disfrute de ambos.

Sin embargo, esta pequeña guía paso a paso para estimular los senos, puede ayudarte a tener un orgasmo intenso e inolvidable, así que no dudes en compartirla con tu pareja para que la ponga en práctica:

Comienza con caricias suaves usando las yemas de los dedos, recorriendo desde el cuello hacia el escote y luego por los laterales de los senos para aumentar la sensibilidad de forma gradual.

Con las manos con aceite, masajea suavemente el interior de los pechos, desliza los pulgares por las areolas y añade ligeros tirones delicados para intensificar la estimulación.

Usa la lengua para estimular areolas y pezones con movimientos alternados entre suaves e intensos, mientras continúas masajeando los senos para aumentar el placer.

Añade pequeños mordiscos, succión y lamidas en los pezones y el resto de los senos, aumentando gradualmente el ritmo y la intensidad para potenciar la estimulación.

¿Cómo es un orgasmo de senos? Getty Images

El objetivo no debe ser forzar el orgasmo, sino disfrutar el proceso con calma; al relajarse y concentrarse en el placer, aumenta la sensibilidad y la experiencia se vuelve más intensa, tal vez no obtengas el orgasmo a la primera, pero la experiencia será maravillosa y cuando menos lo esperes, esa oleada de placer se producirá.