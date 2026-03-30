¿Los hombres también fingen orgasmos?

¿Pensabas que fingir era solo cosa de mujeres? Resulta que ellos también tienen sus trucos bajo la manga (y entre las sábanas). Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba al final del encuentro, tu instinto no te engañaba. Hoy vamos a quitarle la máscara al placer masculino y entender por qué tu chico podría estar fingiendo el clímax... y spoiler alert: tiene mucho que ver con su ego y muy poco con tus habilidades.

La presión del “performance”. Según el sexólogo Dr. Abraham Morgentaler (Harvard), el hombre moderno siente una carga inmensa por ser una máquina de placer. Si está cansado o estresado y no puede llegar al final, prefiere fingir para no “quedar mal” contigo.

Según el sexólogo Dr. Abraham Morgentaler (Harvard), el hombre moderno siente una carga inmensa por ser una máquina de placer. Si está cansado o estresado y no puede llegar al final, prefiere fingir para no “quedar mal” contigo. El cansancio físico. Un estudio de la Universidad de Kansas reveló que el 28% de los hombres han fingido al menos una vez. La razón número uno es simplemente estar exhaustos y querer que la sesión termine sin herir los sentimientos de su pareja.

Un estudio de la Universidad de Kansas reveló que el 28% de los hombres han fingido al menos una vez. La razón número uno es simplemente estar exhaustos y querer que la sesión termine sin herir los sentimientos de su pareja. Uso de alcohol o fármacos. El consumo de alcohol o antidepresivos puede dificultar la eyaculación. Para evitar el interrogatorio de "¿qué te pasa?”, eligen la salida rápida: la actuación.

El consumo de alcohol o antidepresivos puede dificultar la eyaculación. Para evitar el interrogatorio de "¿qué te pasa?”, eligen la salida rápida: la actuación. Ansiedad de ejecución. El miedo a no ser “suficiente” puede bloquear el orgasmo real. Fingir es su mecanismo de defensa para mantener la imagen de “macho alfa”.

El miedo a no ser “suficiente” puede bloquear el orgasmo real. Fingir es su mecanismo de defensa para mantener la imagen de “macho alfa”. Altruismo sexual. A veces lo hacen por ti. Si ven que tú ya terminaste y ellos están lejos del clímax, fingen para que el encuentro cierre con una nota de “éxito compartido”.

Getty Images

Cosmo Tip

Si sospechas que finge, no lo confrontes. Mejor dile: “Me encanta cuando nos tomamos nuestro tiempo, no hay prisa por llegar al final”. Eso quita la presión y abre la puerta a la honestidad. El sexo no es una competencia con meta final; es una conexión.