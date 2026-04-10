Cómo usar la técnica de alineación coital para un orgasmo fuera de este mundo

Cada vez son más las parejas que recurren a la técnica de alineación coital, también conocida como CAT por sus siglas en inglés, para salir de la rutina y darle un giro más intenso y placentero a su vida sexual.

Se trata de una variación del clásico misionero, que permite experimentar un orgasmo mucho más profundo y sincronizado con tu pareja, logrando una experiencia única e inolvidable para ambos y con ganas de volver a repetirla.

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¿Cómo es la técnica de alineación coital para orgasmos más intensos?

A diferencia de la penetración tradicional, esta práctica prioriza el contacto constante con el clítoris a través de un pequeño ajuste de postura, pero con un gran impacto, y que tiene como resultado una excitación progresiva, más intensa y prolongada.

Desde la posición del misionero, la persona que está arriba realiza un movimiento de balanceo vertical, priorizando el roce constante para estimular el clítoris, en lugar de empujar hacia dentro y fuera.

Una vez iniciada la penetración, se pueden ajustar la profundidad y los ángulos hasta encontrar lo más cómodo y placentero, pero el contacto sostenido es clave para llegar al punto máximo del clímax.

“No hay una regla estricta para conseguir una posición ideal de CAT”, dice el terapeuta sexual Ian Kerner. “La posición también puede lograrse con una penetración más profunda”.

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Recomendaciones para una técnica de alineación coital exitosa

Lejos de ser complicada, la alineación coital demuestra que pequeños cambios pueden transformar la experiencia íntima, y si es la primera vez que la pones en práctica con tu pareja, estos tips podrían ayudarlos a conseguir el máximo placer.

Mantener el cuerpo más pegado de lo habitual

Elevar ligeramente la pelvis de quien penetra

Realizar movimientos lentos y de balanceo, no de empuje

Sincronizar la respiración para aumentar la conexión

Priorizar la presión constante sobre el clítoris

Por otra parte, está técnica también ayuda a tener una mejor comunicación en pareja, permite concentrarse más en el placer del momento y obtener orgasmos más intensos y profundos.