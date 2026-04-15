¿Por qué los tríos son una fantasía tan recurrente en los hombres? Esto dice la psicología

Los tríos son una fantasía frecuente, especialmente entre hombres, que aunque rara vez se concretan en la vida real, es un deseo que puede llegar a tener efectos tanto positivos como negativos a nivel físico y emocional.

Llevar a la realidad la fantasía de un trío implica establecer acuerdos claros para evitar conflictos antes, durante y después de la experiencia. Pero más allá de la práctica, ¿qué origina este deseo? La psicología ofrece claves para entender por qué surge y qué lo motiva.

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¿Por qué los tríos son una fantasía tan recurrente en los hombres?

Los tríos figuran entre las fantasías sexuales más comunes, especialmente en hombres, así los han demostrado diferentes estudios, como el de Christian Joyal, con más de 1,500 adultos, que muestran que más del 84% de los hombres consideran típica la idea de estar con dos mujeres.

Sin embargo, aunque los tríos son una fantasía común, en la práctica son poco frecuentes, un estudio de la Universidad de Indiana con más de 2,000 adultos encontró que solo el 10% de las mujeres y el 18% de los hombres han participado en uno, lo que los sitúa entre las conductas sexuales menos comunes.

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¿Qué dice la psicología sobre la fantasía de un trío?

Psicólogos coinciden en que esta fantasía puede estar vinculada con impulsos primarios relacionados con la reproducción y la diversidad genética; sin embargo, también concuerdan que este deseo va más allá de la biología.

El cine y la televisión han reforzado la idea de que tener un trío como una experiencia deseable, incluso como un “logro” dentro de la masculinidad, pero también es es un mecanismo de curiosidad, pues lo desconocido o poco común tiende a generar mayor excitación.

También existe un factor de ego y reconocimiento, pues para algunos hombres, la fantasía del trío implica sentirse deseado por más de una persona al mismo tiempo, lo que puede reforzar la autoestima y la percepción de atractivo.

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