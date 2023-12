Hablemos sobre el sexo en el espacio: ¿es posible?, ¿qué cambia?, ¿es igual de satisfactorio?

Las relaciones sexuales forman parte natural de la existencia humana. Además de ser una necesidad vital que necesitamos satisfacer para poder avanzar en la pirámide, el sexo se ha convertido en una de las pruebas de afecto más recurrentes entre las parejas, pues genera vínculos íntimos y brinda diferentes beneficios, como mejorar los hábitos de sueño, aumentar el autoestima, reducir la ansiedad, el estrés y la tensión, mejorar el estado físico y la salud y más. Pero te has preguntado si debido a la gravedad ¿es posible tener sexo en el espacio?

¿Los tripulantes satisfacen su vida sexual cuando se encuentran en órbita? Matthias Maurer, un reconocido astronauta, reveló para DW que nunca se ha tocado el tema sobre tener relaciones íntimas en el espacio porque en el ámbito profesional continúa siendo un tabú.

“No hemos hablado de esto, porque es un ambiente profesional”, respondió el tripulante, y aunque la NASA ha asegurado que ningún astronauta ha tenido sexo en el espacio, se tiene una idea de cómo sería. De acuerdo a @meibi.mx, pasarían tres cosas.

¿Se puede tener sexo en el espacio? Esto es lo que pasa si lo haces

No te prendes

Las condiciones del espacio, como la microgravedad, provocan que haya una disminución en la líbido, además de que la ingravidez genera modificaciones hormonales, como la disminución de estrógeno, la hormona sexual producida por el cuerpo que ayuda a desarrollar y mantener las características sexuales femeninas.



Se complica la erección

La erección en el espacio no es como el la Tierra, pues la sangre en órbita circula con mayor dificultad y se concentra en las paredes superiores del cuerpo. En pocas palabras, la sangre no llega al pene y por eso no existe una erección que pueda facilitar tener relaciones sexuales.

¿Se puede tener sexo en el espacio? Esto es lo que pasa si lo haces Getty Images

No habría eyaculación

Además de que no habría una erección que facilitara la eyaculación, debido a la gravedad los líquidos del cuerpo se estancan en el punto de secreción, por lo que no habría lubricación vaginal que permitiera una relación sexual satisfactoria.



Aumenta la sudoración

En un ambiente acondicionado, el calor generado durante la relación sexual sería difícil de eliminar, por lo que habría mucho sudor de por medio.