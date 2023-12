Que no te aterre combinar el sexo con la menstruación; sí es posible, si tomas en cuenta algunos tips básicos

¿Tener o no sexo cuando estás en tus días? Esa es la cuestión. De que se puede, se puede, el tema es que por lo “escandaloso” que resulta ser el acto —por no decir “masacre"— muchas personas prefieren abstenerse de tener relaciones sexuales durante la menstruación. Sin embargo, tu periodo no debería ser una limitante para explorar tu sexualidad— siempre y cuando las dos personas involucradas en el acto estén de acuerdo en que haya un poquito de sangre de por medio—.

Ahora bien, si ambas partes ya accedieron a tener sexo durante tu periodo, te compartimos algunos tips que sin duda mejorarán la experiencia.

5 Tips para tener sexo en tus días

Acepta el desorden

Lo primero es ¡no te estreses! Tanto tú como tu pareja (y la cama) se mancharán, eso es un hecho. Relájate y abraza el caos natural de tu cuerpo, de esta forma te sentirás más cómoda y harás que tu pareja sexual entre en el mismo mood.

No hagas pausas

Aunque sientas que te estás ensuciando de más, no le pidas a tu pareja que se detenga para que limpies la zona, pues esto solo entorpecerá la relación sexual y disminuirá la excitación entre ustedes, provocando que se pierda la concentración (y la erección).



Evita el petting

Esta práctica erótica -petting- tiene como origen el anglicismo ‘to pet’ que significa acariciar, mimar o hacerse arrumacos que suelen confundirse con el jugueteo previo a la concreción del sexo, sin embargo, son cosas distintas ya que en esta práctica no se busca llegar a la penetración anal ni vaginal. Te recomendamos que durante tus días optes por el sexo lento para permanecer conectados y evitar un gran desastre.

Movimientos lentos y suaves

No tienes por qué quedarte estática, simplemente opta por mover tus caderas más lenta y suavemente. Mantén mucho contacto corporal para compensar la posible falta de movimiento.



Utiliza una toalla

Para que te sientas más cómoda y tranquila, pongan una toalla debajo de ustedes para evitar que la sangre manche la cama y las sábanas. Esto te permitirá disfrutar de la intimidad y la excitación al máximo.