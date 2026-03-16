¿Por qué sueño que mi pareja me engaña?

Soñar que tu pareja te engaña es una de las pesadillas más frecuentes y angustiantes; hasta puedes llegar a despertar con lágrimas, pero tranquila, la psicología del sueño sugiere que estos episodios rara vez son premoniciones. Según la Dra. Lauri Loewenberg, experta en análisis de sueños, estas imágenes suelen ser una metáfora de una “tercera rueda” o factor en la vida real que te está quitando tiempo de calidad con él, ya sea su trabajo, un nuevo hobby o incluso el celular.

¿Tu subconsciente te está avisando algo?

Inseguridad proyectada

Si estás pasando por un periodo de baja autoestima, tu cerebro procesa el miedo al abandono mediante el escenario de la infidelidad.

Falta de cierre o traiciones pasadas

Si has vivido una traición real (con él o un ex), el cerebro utiliza el sueño como un “simulador de supervivencia” para prepararte ante el dolor.

Desconexión emocional

A veces, el sueño es un síntoma de que te sientes ignorada. No es que él esté con otra, es que tú sientes que “ya no estás en su prioridad”.

¿Por qué soñamos con lo que más nos asusta o duele?

Según la Teoría de la Simulación de Amenazas, el cerebro utiliza el sueño como un laboratorio biológico para ensayar respuestas ante posibles crisis sociales o emocionales. Al proyectar una traición, tu sistema nervioso no está prediciendo el futuro, sino “entrenando” tu resiliencia y procesando micro estresores diarios, o sea, eso que literalmente te causa estrés como la falta de atención o la inseguridad, en un entorno seguro. Básicamente, tu mente está haciendo una limpieza de datos emocionales para evitar que colapses por ansiedad durante el día.

Despertar con enojo tras un sueño de infidelidad es común, pero no te despiertes a reclamarle. Mejor, analiza qué área de tu relación necesita más atención y hablen desde la conexión, no desde la oportunidad de usarlo como pretexto para desatar una pelea.