¿Por qué soñar con agua podría ser una señal de cambios importantes en tu vida?

Soñar con agua se ha convertido en uno de los sueños más comunes, pero también en uno de los más poderosos, pues de acuerdo con los expertos en interpretación de sueños, puede ser una señal de transformación en tu vida.

Se dice que el agua en los sueños puede ser señal de cambios, limpieza espiritual y transformación; sin embargo, la interpretación dependerá de cómo se ve el agua durante los sueños, pues determina tu estado psicológico.

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¿Qué significa soñar con agua?

Los intérpretes de sueños y psicólogos coinciden en que el agua suele aparecer en los sueños durante cambios importantes de nuestra vida como mudanzas, rupturas, nuevos trabajos o decisiones importantes.

Se dice que esto se debe a que el subconsciente utiliza el agua para representar el flujo natural de la vida y la necesidad de adaptarse a los nuevo, y aunque no es un factor que predice el futuro, si es una señal de cómo estás procesando la transformación.

El significado del sueño también depende mucho del estado del agua o las acciones que se hagan en ella.

Soñar con agua limpia y en calma

El agua clara en los sueños refleja paz mental y anuncia oportunidades positivas; según la psicóloga Lauri Loewenberg, también simboliza claridad emocional y avance personal o en nuevos proyectos.

Soñar con agua sucia

El agua turbia en sueños simboliza emociones negativas o problemas no resueltos; es una señal para identificar lo que te genera estrés y enfrentarlo para proteger tu bienestar.

¿Qué significa soñar con agua? Getty Images

Soñar que nadas o te sumerges en el agua

Soñar que entras en un lago, río o mar indica que estás listo para un cambio profundo; sumergirte simboliza enfrentar emociones y decisiones importantes.

Soñar con olas o agua en movimiento

El agua en movimiento o agitada en sueños señala cambios inminentes que pueden resultar abrumadores, pero también indica que tienes la capacidad de adaptarte y superarlos.

Soñar con agua estancada

El agua estancada en sueños simboliza estancamiento personal, emocional o laboral y sugiere identificar qué necesitas soltar para seguir creciendo.