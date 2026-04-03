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Amor y Sexo

¿Qué significa que un hombre te pida anal?

¿Te lanzó la pregunta y no supiste qué pensar? Descubre la psicología del deseo masculino detrás de esta práctica y cómo establecer límites con seguridad.

Abril 02, 2026 • 
Scarlet Valencia
duchas anales

¿Qué significa que un hombre te pida anal?

Getty Images

El tema del momento: él te pidió “probar algo nuevo” y ya sabes exactamente a qué se refería. Antes de que entres en pánico o digas que sí solo por complacerlo, respira. No significa que sea un pervertido ni que no te respete; de hecho, en el lenguaje masculino, esta petición suele llevar un mensaje de confianza que hoy vamos a descifrar juntas. Saquemos el tabú del clóset y hablemos de lo que realmente pasa por su cabeza cuando mira hacia el sur.

Más allá del tabú

  • El tabú como afrodisíaco. Según el psicólogo Justin Lehmiller, la prohibición cultural del sexo anal lo convierte en la fantasía máxima. Para muchos hombres, es el nivel de “intimidad prohibida” que quieren alcanzar con alguien en quien confían.
  • La búsqueda de la novedad (Dopamina). El cerebro masculino se enciende con la novedad. Después de meses de sexo tradicional, su instinto busca nuevas sensaciones táctiles y visuales para mantener el pico de dopamina.
  • Sensación de conquista. Biológicamente, para algunos hombres, el acceso a una zona tan “privada” se siente como la validación total de que su pareja se entrega por completo a ellos.
  • El factor anatómico. Seamos honestas, la sensación de estrechez es un estímulo físico innegable para ellos. No es contra ti, es pura respuesta nerviosa.
  • Límites y seguridad. Si decides explorar, el Dra. Evan Goldstein (experto en salud anal) recalca tres reglas de oro: comunicación constante, mucha lubricación y el derecho absoluto a decir “detente” en cualquier segundo.
pareja en cama

En el lenguaje masculino, esta petición suele llevar un mensaje de confianza.

Freepik

Cosmo Tip

Si no te sientes lista para la penetración total, pueden empezar con juegos externos o masajes. El placer anal tiene muchas escalas antes de llegar al “final”. Si la idea te excita, adelante; pero si solo lo haces por él, recuerda que la única persona que tiene la llave de esa puerta eres TÚ.

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