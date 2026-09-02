6 uñas boho para darle a septiembre un toque romántico, chic y muy trendy

La transición de agosto a septiembre también se refleja en las tendencias de manicura, que comienzan a apostar por tonos neutros y acabados más relajados, y en este contexto, las uñas boho se convierten en una opción perfecta para el mes, gracias a sus diseños inspirados en la naturaleza que aportan un toque romántico, chic y effortless.

La estética boho se abre paso con tonos terrosos, detalles delicados y elementos minimalistas que evocan la belleza del otoño y que llaman la atención sin esfuerzo, creando los looks más bonitos de la temporada.

Ideas de uñas boho que son tendencia en otoño y te dan un aire romántico y chic

Las uñas boho de septiembre destacan por combinar tonos marrones, verdes, azules y dorados con acabados naturales y pequeños detalles que aportan personalidad.

Uñas efecto ámbar

El efecto ámbar lleva el estilo boho a las uñas con manchas en tonos marrón, dorado y miel, creando diseños únicos que recuerdan a pequeñas piezas de joyería, su encanto está precisamente en que cada uña luce diferente, pero con la misma estética.

Uñas boho con flores mini

Las flores pequeñas son una de las formas más románticas de llevar la estética boho, con una base nude, beige o tonos tierra puede convertirse en el lienzo perfecto para añadir margaritas, flores silvestres o pequeños pétalos en tonos café, terracota y verde oliva.

French boho

Si buscas una manicura elegante pero con un giro diferente, la clásica francesa puede reinterpretarse en clave boho que sustituye la punta blanca por tonos como café, caramelo o terracota, o agregando pequeños detalles dorados.

Boho con estrellas y lunas

Nada más bohemio que incorporar pequeños soles, lunas y estrellas sobre una base nude, rosa empolvado o beige, estos símbolos pueden dibujarse en café, dorado o blanco con un resultado que tiene un aire romántico y ligeramente místico que funciona especialmente bien para septiembre, cuando comienzan a aparecer las tonalidades cálidas de la nueva temporada.

Diseños tribales

Esta tendencia combina tonos tierra como café, beige, terracota, verde oliva y mostaza con patrones geométricos de líneas, triángulos, rombos y puntos, los diseños se inspiran en tejidos y motivos artesanales, creando una manicura relajada, artística y original que puede mantenerse elegante al utilizar una base nude y detalles pequeños.

Cuarzo boho

Las uñas cuarzo boho combinan la apariencia delicada del cuarzo con la estética relajada del estilo bohemio, acompañada de vetas irregulares en café, dorado o tonos tierra que imitan las formas naturales de las piedras.

Los tonos naturales, los motivos florales, los acabados difuminados y los pequeños detalles metálicos permiten crear diseños versátiles que combinan con la estética relajada de la temporada.