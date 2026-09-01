Las uñas que van a reemplazar a las “clean girl nails” este otoño

Las clean girls nails se han convertido en una de las tendencias favoritas de quienes buscan uñas elegantes, discretas y fáciles de combinar; sin embargo, para el otoño, esta tendencia pierde protagonismo y apuesta por tonos más intensos y mucho más vibrantes.

Esto no significa que las manicuras minimalistas desaparezcan por completo, más bien, la tendencia evoluciona hacia una estética que conserva la apariencia cuidada que tanto caracteriza a las clean girls nails, pero incorpora colores más profundos con acabados contemporáneos y detalles decorativos.

Tendencias de uñas en otoño que van a reemplazar a las clean girls nails

Las tendencias de otoño llegan con los tonos cálidos como protagonistas, pero también se incorporan texturas que permiten darle más personalidad al manicure, logrando un diseño contemporáneo y sofisticado.

Chocolate nails

Los tonos marrones serán los más buscados durante los meses más fríos y van en diferentes tonalidades de café, desde los marrones claros y cálidos hasta los tonos chocolate oscuro, ideales para sustituir los nude con una opción elegante y cálida, especialmente en uñas cortas o medianas.

Mocha nails

Si buscas una transición más suave desde las clean girl nails, las mocha nails pueden ser la opción ideal, sus tonos café con matices beige y cremosos mantienen esa apariencia pulida que caracterizó a la manicura minimalista, pero incorporan un toque más cálido y otoñal.

Borgoña nails

El borgoña vuelve cada otoño y esta temporada no será la excepción, se trata de un color que se ubica entre el rojo oscuro, el vino y el ciruela, y aporta una apariencia sofisticada y mucho más intensa que los tradicionales tonos nude.

Cat eye nails

Para quienes quieren un manicure mucho más impactante, las cat eye nails son una de las tendencias que pueden conquistar el otoño, gracias a su característico efecto magnético que crea una especie de destello que cambia dependiendo de cómo refleja la luz.

En tonos chocolate, verde oscuro, ciruela, negro o borgoña, este acabado consigue que incluso una manicura de un solo color se vea mucho más elaborada.

Velvet nails

El acabado aterciopelado también se perfila como uno de los grandes protagonistas de la temporada, y en otoño pueden llevarse en colores profundos como verde bosque, azul petróleo, café, vino o ciruela. El resultado es sofisticado, moderno y perfecto para quienes quieren un look llamativo sin recurrir a diseños demasiado recargados.

Uñas minimalistas con detalles dorados

El dorado llega para darle un toque especial a las manicuras minimalistas, con detalles como líneas metálicas, puntos o bordes franceses, al ser combinado con tonos café, nude y borgoña, crea un estilo elegante y perfecto para el otoño.

Aura nails

Las aura nails se reinventan este otoño con tonos cálidos y profundos como el terracota, café, borgoña, rosa oscuro, verde oliva y beige, su efecto difuminado aporta un toque artístico y original sin recargar el manicure.

Las clean girl nails apostaban por el “menos es más”, las nuevas tendencias parecen decir que también es posible mantener la elegancia mientras se juega un poco más con el color y la textura.