Los colores de uñas tienen el poder de transformar tus manos en un dos por tres. Existen sutiles trucos de belleza que pueden cambiar por completo la apariencia de un look, incluyendo las uñas. La manicura puede modificar visualmente la forma en la que percibimos nuestras manos. Por ejemplo, algunos tonos aportan luminosidad, suavizan visualmente la piel y ayudan a crear un efecto más fresco y juvenil, mientras que otros te ayudan a que tus manos luzcan más delgadas y elegantes.

Pero hay un tono en específico que hará que tus manos luzcan más estilizadas, ¿te imaginas cuál es?

El color de uñas que hace que tus manos se vean más delgadas y elegantes

Los esmaltes en tonos nude, beige, rosa muy pálido y tonos similares al color natural de la piel son algunos de los mejores aliados para crear una manicura visualmente alargada, esto debido a que el color de la uña se parece al tono de piel, lo que genera una transición más continua entre el dedo y la uña, dando la ilusión óptica de que no existe una separación entre ambos. Como resultado, los dedos parecen más largos y las manos más delgadas, aunque debes saber que esto es un efecto visual, no existe un esmalte que tenga la capacidad de adelgazar físicamente las manos.

Los colores de uñas que serán tendencia en agosto Getty Images

Te

¿Qué tono nude debes elegir?

Piel clara



Rosa empolvado.

Beige rosado.

Nude melocotón.

Blanco lechoso.

Piel media



Caramelo

Beige cálido

Rosa nude

Café claro

Piel morena



Café

Caramelo

Mocha

Nude cálido

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