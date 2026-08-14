Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

El color de uñas que hace que tus manos se vean más delgadas y elegantes

¿Quieres que tus manos se vean más estilizadas? Este color de uñas crea un efecto visual que alarga los dedos y hace que tus manos luzcan más elegantes.

Agosto 14, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
colores-uñas-adelgazan-las-manos.jpg

El color de uñas que hace que tus manos se vean más delgadas y elegantes

Getty Images

Los colores de uñas tienen el poder de transformar tus manos en un dos por tres. Existen sutiles trucos de belleza que pueden cambiar por completo la apariencia de un look, incluyendo las uñas. La manicura puede modificar visualmente la forma en la que percibimos nuestras manos. Por ejemplo, algunos tonos aportan luminosidad, suavizan visualmente la piel y ayudan a crear un efecto más fresco y juvenil, mientras que otros te ayudan a que tus manos luzcan más delgadas y elegantes.

Pero hay un tono en específico que hará que tus manos luzcan más estilizadas, ¿te imaginas cuál es?

Sigue leyendo...
uñas durazno
Moda y Belleza
Uñas “peach fuzz": La nueva tendencia de manicure que destrona a todas esta primavera
Marzo 23, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Glazed-donut-nails.jpg
Moda y Belleza
Glazed donut nails: 3 formas de llevar esta tendencia de uñas brillante
Julio 31, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños-de-uñas-en-tendencia-entre-las-celebridades.jpg
Moda y Belleza
4 Diseños de uñas en tendencia entre las celebridades
Julio 30, 2025
 · 
María Dávalos
tonos-de-manicure-que-rejuvenecen-y-estilizan-tus-manos.jpg
Moda y Belleza
7 tonos de manicure que rejuvenecen y estilizan tus manos en 2025
Julio 29, 2025
 · 
María Dávalos
Diseños de uñas denim que son tendencia en 2026 y son perfectas para looks primaverales
Moda y Belleza
Uñas denim: 8 diseños de la tendencia que está causando furor esta primavera
Marzo 17, 2026
 · 
Melisa Velázquez

El color de uñas que hace que tus manos se vean más delgadas y elegantes

Los esmaltes en tonos nude, beige, rosa muy pálido y tonos similares al color natural de la piel son algunos de los mejores aliados para crear una manicura visualmente alargada, esto debido a que el color de la uña se parece al tono de piel, lo que genera una transición más continua entre el dedo y la uña, dando la ilusión óptica de que no existe una separación entre ambos. Como resultado, los dedos parecen más largos y las manos más delgadas, aunque debes saber que esto es un efecto visual, no existe un esmalte que tenga la capacidad de adelgazar físicamente las manos.

Los colores de uñas que serán tendencia en agosto

Los colores de uñas que serán tendencia en agosto

Getty Images

Te

¿Qué tono nude debes elegir?

Piel clara

  • Rosa empolvado.
  • Beige rosado.
  • Nude melocotón.
  • Blanco lechoso.

Piel media

  • Caramelo
  • Beige cálido
  • Rosa nude
  • Café claro

Piel morena

  • Café
  • Caramelo
  • Mocha
  • Nude cálido

Te puede interesar: ¿Amas las uñas rojas y no quieres cambiar de color? 6 diseños para renovar tu manicura

uñas colores de uñas que estilizan las manos color de uñas para manos delgadas
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
Te sugerimos
uñas mandarina.jpg
Moda y Belleza
Adiós neutros: las uñas mandarina serán el color más atrevido del verano
Julio 20, 2026
 · 
Pamela López
unas de hoja de oro .png
Moda y Belleza
Hojas de oro y plata en tus uñas: la tendencia que convertirá tu manicure en una obra de arte
Julio 31, 2026
 · 
Pamela López
Ideas de uñas en rosa flamenco que querrás llevar este verano
Moda y Belleza
Rosa flamenco: el color de uñas que ilumina tus manos y realza el bronceado
Julio 28, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Los colores de uñas que serán tendencia en agosto
Moda y Belleza
Los 6 colores de uñas que serán tendencia en agosto y todas querrán llevar
Agosto 05, 2026
 · 
Melisa Velázquez