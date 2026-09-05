Estas son las 5 marcas de lujo que Zendaya jamás vestirá y la razón te dejará sin palabras

Zendaya se ha convertido en todo un icono de la moda, con cada aparición en la alfombra roja se convierte en un auténtico acontecimiento y en una inspiración, pues gracias a su estilista Law Roach, han conseguido construir una imagen que mezcla alta costura, referencias cinematográficas y mucha creatividad.
Sin embargo, existe un curioso detalle que no ha pasado desapercibido para los fans, y es que han notado que la actriz nunca se ha vestido con las grandes casas de lujo: Saint Laurent, Chanel, Gucci, Dior y Valentino, pues a pesar de su indudable prestigio, Zendaya se niega a usarlas.
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Las marcas de lujo que Zendaya se niega a usar en las alfombras rojas
Durante una entrevista para el podcast de moda The Cutting, Law Roach contó que Chanel, Dior, Gucci, Valentino y Saint Laurent rechazaron vestir a Zendaya al inicio de su carrera porque la consideraban “demasiado novata”.
El estilista incluso confesó que a menudo le decían: “Que lo intente el próximo año”, por lo que decidió poner un ultimátum a estas marcas: “Cuando dije ‘si dicen no, será un no para siempre’, eso se mantuvo durante mucho tiempo”, confesó.
Desde entonces, Zendaya ha rechazado vestir estas marcas: “Aún no ha llevado Dior en una alfombra. Nunca ha llevado Chanel en una alfombra. Todavía no se ha puesto nunca Gucci en una alfombra, en ninguna prensa, en ninguna aparición, nunca”, enfatizó.
¿Por qué Zendaya hizo una excepción con Valentino?
Law Roach explicó que finalmente hicieron una excepción con Valentino, debido a que Zendaya se convirtió en imagen de la maison: “La primera vez que se puso Valentino en público fue cuando tenía un contrato”, declaró el estilista.
La relación que Zendaya y Law Roach han construido en lo profesional y personal
La relación entre Zendaya y Law Roach ha sido muy cercana desde el inicio, al punto de que la actriz siempre defendió el trabajo de su estilista ante clientes y directivos.
“Incluso siendo muy joven, con 16 o 17 años, ella siempre me defendía en esas reuniones”, recordó el estilista. “Nos hemos sentado en salas de juntas con clientes, empresas y directores generales y ellos intentaban hacerme invisible y ella decía ‘Law tiene algo que decir’, o alguien intentaba hablar a mi alrededor y ella decía ‘Oh, bueno, él acaba de hacerte una pregunta’, y eran esas pequeñas cosas que siempre, cuando alguien intentaba tomar el poder, ella me lo devolvía”.
Law siente un profundo cariño y admiración por Zendaya, y aunque se retiró de la profesión de estilismo en 2023, le confesó a The New York Times que simplemente “no le puede decir que no” a su amiga, y no duda en ayudarla cada vez que lo necesita.