7 tonos de uñas que debes usar en septiembre para darle la bienvenida al otoño

Septiembre marca el inicio del otoño, y los tonos rosados y pasteles ceden protagonismo a las tonalidades más cálidas y profundas que evocan la belleza y elegancia de las hojas secas, bebidas calientes y especiadas tan características de los paisajes otoñales.

La transición hacia el otoño no significa que tengas que cambiar de inmediato a los colores más oscuros, este mes es precisamente el momento ideal para experimentar con tonos cálidos y sofisticados que funcionen como puente entre el verano y la nueva temporada.

Los tonos de uñas que debes llevar en septiembre y que marcan la delicada transición al otoño

Renovar tu manicure es mucho más fácil de lo que crees, estos tonos son perfectos para darle la bienvenida al otoño este mes de septiembre.

Azul marino

Este tono es una alternativa sofisticada al clásico negro y una excelente opción para recibir el otoño, se caracterizan por utilizar un azul marino muy profundo, casi negro, que aporta elegancia y un aire moderno a tu manicure.

Oyster Gray Nails

Se trata de una de las opciones más elegantes para recibir el otoño, se caracterizan por un gris perlado y ligeramente nacarado, inspirado en el interior de las conchas de las ostras, que aporta luminosidad sin perder ese aspecto sofisticado y minimalista.

Este tono es perfecto para septiembre porque funciona como transición entre los colores claros del verano y las tonalidades más profundas del otoño.

Milky White

Son una opción delicada y atemporal para darle la bienvenida al otoño sin abandonar por completo los tonos claros, se caracterizan por un blanco lechoso, semitransparente y ligeramente brillante, que deja las uñas con una apariencia limpia, natural y sofisticada.

Dusty Rose Nails

Este tono es perfecto para quienes buscan un tono femenino y sofisticado que acompañe la transición hacia el otoño, se caracterizan por un rosa apagado con matices grisáceos y ligeramente terrosos, que le da una apariencia más elegante y discreta que los rosas tradicionales.

Terracota

El terracota es uno de los colores más representativos de la temporada, su mezcla entre naranja quemado, rojo y marrón consigue una manicura cálida y sofisticada, ideal para quienes quieren abandonar los tonos veraniegos sin apostar todavía por colores demasiado oscuros.

Verde olivo

Si buscas salir de los clásicos marrones, el verde olivo es una alternativa elegante y muy otoñal, su tonalidad recuerda a la naturaleza y combina especialmente bien con prendas en tonos neutros.

Caramelo

Los tonos caramelo son perfectos para quienes prefieren una manicura cálida pero luminosa, se trata de una tonalidad, ubicada entre el beige, el miel y el marrón claro, aporta un efecto sofisticado y delicado.

Estas opciones versátiles que puedes adaptar a uñas cortas, largas, almendradas o cuadradas. ¿Cuál llevarías primero?