Elie Saab H&M: la colección que celebra el glamour y la elegancia atemporal

A lo grande. Ese es el sello que mejor distingue a Elie Saab (Beirut, 1964), un diseñador que ha convertido su marca en una de las casas de alta costura más importantes del mundo, y que hoy anuncia su colaboración con H&M, la cual lleva por nombre ELIE SAAB H&M.

Entre la guerra y el éxito

Nacido en el Líbano, en un contexto profundamente marcado por la guerra, Elie Saab logró transformar un sueño en realidad. Criado en una familia modesta, diseñaba y confeccionaba vestidos para sus hermanas, una chispa que encendió su pasión.

Comenzó a destacar por sus refinadas creaciones de novia. Posteriormente, se convirtió en uno de los primeros miembros internacionales de la prestigiosa Chambre Syndicale de la Haute Couture de Francia, marcando un hito en el reconocimiento de su trabajo al más alto nivel de la alta costura.

Sus creaciones han protagonizado numerosos momentos icónicos en las alfombras rojas y reflejan una visión de la moda basada en la artesanía, el refinamiento, el glamour y el lujo contemporáneo. Actualmente, el universo de la marca abarca alta costura, prêt-à-porter y accesorios.

ELIE SAAB H&M: una colección con visión y carácter

Creada para todas las personas que admiran el universo de ELIE SAAB, la colección destaca por sus vestidos de gala con aplicaciones, piezas independientes de acabado brillante y sastrería de cortes definidos. Además incluye una selección de accesorios y calzado.

Asimismo, cada pieza se define por su artesanía, elegancia femenina y estética de cuento de hadas que fusiona la opulencia de Oriente con la sofisticación de Occidente. Los detalles incluyen delicados encajes, lentejuelas en degradado y los monogramas distintivos de la firma.

“Estamos muy emocionados de anunciar esta colaboración histórica con ELIE SAAB. El Sr. Saab es un diseñador al que siempre hemos admirado. Su trayectoria, desde convertirse en un referente de la moda nupcial en Beirut hasta llegar al corazón de la moda en París, es una historia increíble y llena de riqueza, y estamos muy emocionados de poder explorar su universo. Nuestros clientes pueden esperar una colección mágica, llena de detalles y glamour.” Ann-Sofie Johansson, Creative Advisor de H&M y Head of Design Womenswear

Toma nota porque la colección estará disponible en tiendas seleccionadas y en línea a partir del 22 de octubre de 2026.